聽新聞
test
0:00 / 0:00

政策見效 39艘國際船舶入籍洋浦港

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
海南自貿港航運政策落地見效，39艘國際船舶入籍中國洋浦港。圖為海南洋浦區域國際集裝箱樞紐港擴建工程開工。（中新社）
海南自貿港航運政策落地見效，39艘國際船舶入籍中國洋浦港。圖為海南洋浦區域國際集裝箱樞紐港擴建工程開工。（中新社）

中國大陸《海南自由貿易港建設總體方案》發布滿三年。根據海南洋浦國際投資諮詢有限公司消息，為實現運輸來往自由便利目標，海南自貿港5項航運擴大開放政策全在洋浦落地，共39艘國際船舶入籍「中國洋浦港」，總載重噸超過520萬。

中新社報導，上述總體方案明確，海南自貿港建立更加自由開放的航運制度，建設「中國洋浦港」船籍港。三年來，海南建立以「中國洋浦港」船籍港制度為核心，外籍船舶「零關稅」進口、境內建造船舶出口退稅、內外貿同船運輸保稅油加註、啟運港退稅等配套措施相結合的航運政策框架體系。 　「中國洋浦港」船籍港註册登記制度是海南自貿港最快落地的政策。三年來，創建國際船舶註册機制，簡化國際船舶登記流程，保障境外船舶轉籍「不停航」。截至目前，海南省國際航行船舶總噸位居中國大陸第二。

2020年12月，海南自貿港交通工具及遊艇「零關稅」落地，「零關稅」進口船舶漸成外籍船舶回歸登記的主要形式。目前洋浦共42艘營運船舶享受「零關稅」進口政策，免徵關稅和進口環節增值稅合計超過10.2億元（人民幣，下同）。 　　

大陸境內建造登記「中國洋浦港」國際船舶出口退稅政策是洋浦實施的另一項獨有政策。截至目前，登記「中國洋浦港」的船舶中符合退稅條件的7艘國際船舶已全部完成退稅，退稅金額約人民幣3.59億元，適用船舶出口退稅政策有效降低航運企業購船成本11%以上。

海南洋浦國際投資諮詢有限公司港航物流部招商經理周思佳表示，海南自貿港航運擴大開放政策已在洋浦產生集聚效應，航運產業指標連續3年創歷史新高。自2020年6月以來，洋浦新增航運相關企業超過500家，新增登記船舶300餘艘，總載重噸超過1200萬。

洋浦現有航線達到43條，其中外貿航線21條，集裝箱航線已覆蓋中國大陸沿海主要港口和東南亞地區主要港口，3條遠洋航線通達太平洋、印度洋和大西洋。

航線 人民幣

延伸閱讀

傳產員工曝3年薪水+獎金算式「領了171個月」 賺了快1千萬

外圍環流風浪大 小琉球航班今停駛住房近零人潮絕跡

確保「有船可用」 台亞風能與星國船商Cyan簽訂MOU

維田 COMPUTEX 秀充電樁等智慧解決方案

相關新聞

大陸百城新房價止漲轉跌

房地產數據服務商中指研究院最新報告顯示，5月大陸重點百城新房成交面積較前月下降約8％，新房價格止漲轉跌，為今年2月以來首...

政策見效 39艘國際船舶入籍洋浦港

中國大陸《海南自由貿易港建設總體方案》發布滿三年。根據海南洋浦國際投資諮詢有限公司消息，為實現運輸來往自由便利目標，海南...

陸北方連日降雨 官方部署搶收小麥

根據5月31日中國大陸農業農村部消息，近日，農業農村部緊急部署，科學應對「爛場雨」天氣，要求抓好小麥搶收和烘乾晾曬。

陸快遞業務量 今年已500億件

中國大陸國家郵政局監測數據顯示，截至5月31日，2023年大陸快遞業務量已達500億件，比2019年達到500億件提前了...

立訊傳下月投產MR頭盔

蘋果開發者大會（WWDC）預計在台灣時間6月6日凌晨舉辦，市場引頸期盼的蘋果新款混合實境（MR）頭戴式裝置（簡稱MR頭盔...

南水北調東線 完成調水任務

根據中國南水北調集團有限公司消息，南水北調東線2022年至2023年度蘇魯省界調水於5月29日結束，共向山東省調水8.5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦