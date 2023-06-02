政策見效 39艘國際船舶入籍洋浦港

中國大陸《海南自由貿易港建設總體方案》發布滿三年。根據海南洋浦國際投資諮詢有限公司消息，為實現運輸來往自由便利目標，海南自貿港5項航運擴大開放政策全在洋浦落地，共39艘國際船舶入籍「中國洋浦港」，總載重噸超過520萬。

中新社報導，上述總體方案明確，海南自貿港建立更加自由開放的航運制度，建設「中國洋浦港」船籍港。三年來，海南建立以「中國洋浦港」船籍港制度為核心，外籍船舶「零關稅」進口、境內建造船舶出口退稅、內外貿同船運輸保稅油加註、啟運港退稅等配套措施相結合的航運政策框架體系。 「中國洋浦港」船籍港註册登記制度是海南自貿港最快落地的政策。三年來，創建國際船舶註册機制，簡化國際船舶登記流程，保障境外船舶轉籍「不停航」。截至目前，海南省國際航行船舶總噸位居中國大陸第二。

2020年12月，海南自貿港交通工具及遊艇「零關稅」落地，「零關稅」進口船舶漸成外籍船舶回歸登記的主要形式。目前洋浦共42艘營運船舶享受「零關稅」進口政策，免徵關稅和進口環節增值稅合計超過10.2億元（人民幣，下同）。

大陸境內建造登記「中國洋浦港」國際船舶出口退稅政策是洋浦實施的另一項獨有政策。截至目前，登記「中國洋浦港」的船舶中符合退稅條件的7艘國際船舶已全部完成退稅，退稅金額約人民幣3.59億元，適用船舶出口退稅政策有效降低航運企業購船成本11%以上。

海南洋浦國際投資諮詢有限公司港航物流部招商經理周思佳表示，海南自貿港航運擴大開放政策已在洋浦產生集聚效應，航運產業指標連續3年創歷史新高。自2020年6月以來，洋浦新增航運相關企業超過500家，新增登記船舶300餘艘，總載重噸超過1200萬。

洋浦現有航線達到43條，其中外貿航線21條，集裝箱航線已覆蓋中國大陸沿海主要港口和東南亞地區主要港口，3條遠洋航線通達太平洋、印度洋和大西洋。