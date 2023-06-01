無畏政院揚言要查 李東憲再籲：做個堂堂正正中國人

來自台南的跆拳道選手李東憲，日前因在韓國舉辦的體育賽事中奪牌後高舉五星紅旗引發關注，行政院長陳建仁要求相關單位清查李東憲是否為共產黨員，以及是否有在台灣發展相關組織。不過，李東憲近日再度發聲，呼籲台灣同胞常到大陸、常回家看看，了解自己的文化根源，做一個堂堂正正的中國人。

據大陸中央廣播電視總台旗下微信公眾號《看台海》報導，李東憲「不懼網暴」，近日在廈門參加第十五屆海峽百姓論壇受訪時依然表示，台灣同胞都應該常來大陸、常回家看看，了解自己的姓氏來源，了解自己的文化根源，不要再受到台獨侵害，做一個堂堂正正的中國人。

報導稱，參與同一場論壇的名嘴黃智賢則說，「七成以上的台灣人來自福建，我們的根就在大陸，如果不知道自己從哪裡來，這是很可悲的事情」；「我們這一代人，真的不能等，我們要把台灣帶回家，讓大陸與台灣永遠不再分離」。

新黨主席吳成典表示，他有一個堂弟在汶萊，叫吳尊，常打電話問他：「我們的祖先從哪裡來？他已經是華僑了，仍始終關心自己的根」；「更何況兩岸同胞都是炎黃子孫，都有為國家、為民族貢獻的情懷」。