快訊

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

美國眾院「壓倒性票數」通過債務上限法案！將送交參院表決

軍公教明年加薪 公立大專助理教授以上研究加給也加15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無畏政院揚言要查 李東憲再籲：做個堂堂正正中國人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
台籍跆拳道選手李東憲再度呼籲台灣民眾，做一個堂堂正正中國人。（截圖自《看台海》影片）
台籍跆拳道選手李東憲再度呼籲台灣民眾，做一個堂堂正正中國人。（截圖自《看台海》影片）

來自台南的跆拳道選手李東憲，日前因在韓國舉辦的體育賽事中奪牌後高舉五星紅旗引發關注，行政院長陳建仁要求相關單位清查李東憲是否為共產黨員，以及是否有在台灣發展相關組織。不過，李東憲近日再度發聲，呼籲台灣同胞常到大陸、常回家看看，了解自己的文化根源，做一個堂堂正正的中國人。

據大陸中央廣播電視總台旗下微信公眾號《看台海》報導，李東憲「不懼網暴」，近日在廈門參加第十五屆海峽百姓論壇受訪時依然表示，台灣同胞都應該常來大陸、常回家看看，了解自己的姓氏來源，了解自己的文化根源，不要再受到台獨侵害，做一個堂堂正正的中國人。

報導稱，參與同一場論壇的名嘴黃智賢則說，「七成以上的台灣人來自福建，我們的根就在大陸，如果不知道自己從哪裡來，這是很可悲的事情」；「我們這一代人，真的不能等，我們要把台灣帶回家，讓大陸與台灣永遠不再分離」。

新黨主席吳成典表示，他有一個堂弟在汶萊，叫吳尊，常打電話問他：「我們的祖先從哪裡來？他已經是華僑了，仍始終關心自己的根」；「更何況兩岸同胞都是炎黃子孫，都有為國家、為民族貢獻的情懷」。

微信 台灣人 台獨

延伸閱讀

不只軍公教加薪 政院通過高教人才加給調整15%

中印互相驅逐媒體 雙邊駐點記者恐將「清零」

前政院顧問陳振坤捲 im.Ｂ詐騙案 鄭文燦今回應了

稱澳門人Macanese挨控辱華？BLACKPINK改微博不解釋

相關新聞

Nvidia黃仁勳將到大陸會科技高層 包括騰訊、小米、字節跳動在內

據《彭博》引述消息報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，將於6月到中國大陸與騰訊（0700）、理想汽車、比亞迪（1211）、小米（1810）及字節跳動等科技公司高層會面。

瑞銀：一帶一路國家年基建支出逾1兆美元

瑞銀證券亞洲工業行業主管、中國研究部副總監徐賓5月30日表示，「一帶一路」沿線國家年基建支出可能超過1兆美元，對「一帶一...

輝達黃仁勳 傳未來一周將登陸

特斯拉執行長馬斯克等多位跨國企業高層近日接連造訪中國大陸，大陸網路媒體觀察者網引述輝達（Nvidia）大陸區代理商的消息...

大陸電商業迎唯一女性CEO 京東到底有何意圖？

大陸電商巨頭京東集團近日管理層大變動，京東董事會主席劉強東5月11日簽發一則公告，首席財務官（CFO）許冉升任執行長（CEO），原CEO徐雷因個人原因提出退休申請。

無畏政院揚言要查 李東憲再籲：做個堂堂正正中國人

來自台南的跆拳道選手李東憲，日前因在韓國舉辦的體育賽事中奪牌後高舉五星紅旗引發關注，行政院長陳建仁要求相關單位清查李東憲...

大陸首批來台駐點記者陳斌華 出任國台辦發言人

大陸國台辦人事變動，最新的發言人為曾任新華社記者、國台辦經濟局副局長的陳斌華。此後他將與朱鳳蓮共同擔任發言人，原發言人之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦