輝達黃仁勳 傳未來一周將登陸

特斯拉執行長馬斯克等多位跨國企業高層近日接連造訪中國大陸，大陸網路媒體觀察者網引述輝達（Nvidia）大陸區代理商的消息稱，輝達共同執行長黃仁勳也將於未來一周訪問大陸，並和當地一些廠商展開交流，但目前尚不清楚黃仁勳的具體行程。

黃仁勳近日言行在台灣颳起炫風，在中國大陸同樣引起高度關注。不少大陸媒體引述黃仁勳日前接受英國金融時報專訪時表示，中國大陸約占美國科技產業三分之一的市場，而且大陸作為科技產品的零組件來源和終端市場更是無可取代。

儘管絕大多數尖端晶片，包括輝達的產品，都是在台灣製造，但他仍警告，「理論上我們可以在台灣以外的地方製造晶片，但中國（大陸）市場卻是不可能被取代，因此你必須問問自己該怎麼做。」他強調，中國是科技產業非常重要的市場。

五月卅日下午搭乘私人飛機抵達北京的馬斯克，繼當日與大陸外長秦剛會面後，昨日又分別與大陸工業和信息化部長金壯龍、商務部長王文濤會面。馬斯克在廿四小時內接連與大陸三名部長見面，相當特殊。

據官方發布的消息，馬斯克與金壯龍就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。王文濤則與馬斯克就中美經貿合作、特斯拉在中國大陸的發展等議題進行交流。

王文濤表示，中國正在全面推進中國式現代化，擴大高水平對外開放，這將為包括特斯拉在內的世界各國企業帶來新的發展機遇。中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。

據悉，馬斯克已於昨晚飛抵上海，預計將視察特斯拉上海超級工廠新款Model 3生產線。根據大陸媒體報導，近日訪問中國大陸的跨國企業CEO還包括：星巴克新任執行長納思瀚、安謀（ARM）執行長哈斯、摩根大通執行長戴蒙等人。