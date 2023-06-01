兩岸青創大賽 再發徵集令

著眼於為青年創業者搭建交流平台和築夢舞台，「2023上海海峽兩岸青年創業大賽」5月30日正式啟動，面向兩岸及海外發出「徵集令」。

新華社報導，本屆大賽由兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組指導，上海市台灣同胞投資企業協會、上海市科技創業中心、兩岸青年創業孵化器聯盟等聯合主辦。

呼應2022年發布的《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》，本屆大賽以「攜手奮進 逐夢未來」為主題，聚焦光電晶片、智能製造、生命健康、數位經濟、文化創意等五大領域。在網路報名的基礎上，大賽精心設置了台灣大健康產業聯盟、兩岸經營者俱樂部、上海交通大學產業融合與創新發展中心等十大項目海選區。

根據賽程安排，7月2日報名截止，初賽將於7月5日至7日舉行，優選出80個項目入圍復賽。7月末的復賽在上海、台北、廣州三地同步進行。入圍的20支團隊將有望進入海峽兩岸青年創新創業研修營。總決賽暨頒獎典禮將於8月末在上海舉行。

據悉，大賽邀請了多家兩岸創投機構和企業，以及法律、稅務、創業領域知名專家導師，助力參賽團隊對接創業資源及拓展市場。常態化開展的「兩岸青創雲論壇」，涵蓋創業輔導公開課、創業大咖對話、創業項目問診及「導師聊科創」等四大系列，對應大賽各階段、賽後項目落地及投融資對接等環節，引入創投基金完善全生命周期服務，為兩岸創業青年持續賦能。

大賽承辦方上海（金山）海峽兩岸青年創業基地相關負責人表示，基地將主動對接優勝項目優先入駐，初期最大限度降低創新創業成本的同時，提供一站式落地配套政策和全方位代辦服務。基地還將積極整合行業協會、知名企業、高校院所及媒體資源，為項目提供技術支撐、政策扶持與宣傳熱度，助力打通市場通路。