滬民間投資 前4月年增19.8%

上海市政府副秘書長、上海市發展改革委主任顧軍5月30日表示，受到去年低基數影響，今年前4月上海民間投資年增19.8%。由於民間投資是全社會投資的重要組成部分，上海市公布「上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施」，包括4個方面、20條政策，將加大力度支持民間投資發展，並支持民間投資參與重大專案。

據中新社報導，「政策措施」共包括4個方面，分別是著力破除隱形壁壘，營造公平的市場准入環境；著力提升服務效能，優化民間投資環境；著力加強要素保障，完善民間投資融資服務；著力拓展投資管道，引導民間投資高品質發展。

為著力破除隱形壁壘，營造公平的市場准入環境，「政策措施」著眼於促公平、提信心，推出三項措施。

第一，落實統一的市場准入制度。破除隱形壁壘，進一步強調對市場准入負面清單以外的領域，支持民營企業依法平等進入，依法開展投資。在服務規範上，要求涉企事項辦理條件不得含有兜底條款；在加快企業准入時限上，在浦東新區試行「准營承諾即入制」改革。

第二，支持民間投資參與重大專案。鼓勵民間資本積極參與大陸「十四五」規畫102項重大工程的專案及上海「十四五」規畫重大專案。民營企業參與重大項目的設計、施工、原材料、設施設備供應等，在招投標中一視同仁。

第三，發揮政府投資引導帶動作用。發揮財政預算的剛性約束作用，將政府採購工程面向中小企業的預留份額階段性提高至40%以上。在政府投資招投標領域全面推行保函（保險）替代現金繳納投標、履約、工程品質等保證金。