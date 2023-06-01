研發創新特色 北京中關村設保稅區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5月30日，受大陸海關總署委託，北京海關關長張格萍在中關村論壇重大科技成果專場記者會上宣布：北京中關村綜合保稅區正式獲批同意設立，中關村綜保區將以研發創新為特色。

新華社報導，根據北京海關消息，2022年7月，北京市政府正式提出申請設立中關村綜保區。選址地塊位於海淀區溫泉鎮，地處中國（北京）自由貿易試驗區科技創新片區海淀組團範圍內，規畫面積約0.401平方公里，建築規模66.35萬平方公尺（地上）。

北京海關相關負責人介紹，在前期工作中，北京海關與海淀區、北京市有關部門密切協作，全力推進中關村綜保區籌建工作，將中關村綜保區打造成為代表國家創新形象的數位智慧綜保區。

根據規畫，中關村綜保區圍繞研發創新型綜合保稅區定位，規畫綜合辦公功能區、查驗功能區、研發設計功能區、檢測服務功能區和物流服務功能區5個功能分區。

北京 海關 海淀

延伸閱讀

習近平北京看望學校 要學生「從小聽黨話、跟黨走」

外交部次長李淳外國演說 籲莫讓北京決定一個中國政策

馬斯克會陸工信部部長金壯龍 就新能源車交換意見

舞美藝博館 驚豔北京

相關新聞

陸5月PMI48.8 連兩月出現萎縮

大陸經濟再現陰霾。大陸國家統計局昨日公布五月製造業採購經理指數（PMI）為四十八點八，為連續第三個月下滑，且是連兩個月處...

瑞銀：一帶一路國家年基建支出逾1兆美元

瑞銀證券亞洲工業行業主管、中國研究部副總監徐賓5月30日表示，「一帶一路」沿線國家年基建支出可能超過1兆美元，對「一帶一...

輝達黃仁勳 傳未來一周將登陸

特斯拉執行長馬斯克等多位跨國企業高層近日接連造訪中國大陸，大陸網路媒體觀察者網引述輝達（Nvidia）大陸區代理商的消息...

需求回升 陸社會物流前4月同比增4.4%

中國物流與採購聯合會5月30日公布的數據顯示，今年前4個月，大陸社會物流總額107.6兆元（人民幣，下同），按可比價格計...

規模增逾1倍 第14屆國際基建論壇澳門舉行

由中國對外承包工程商會與澳門貿易投資促進局共同主辦的第14屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇，將於6月1日至2日在澳門金光...

北京力拚後年AI產業 規模3000億人民幣

5月30日，《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》（下稱方案）發布。《方案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦