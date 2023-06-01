研發創新特色 北京中關村設保稅區

5月30日，受大陸海關總署委託，北京海關關長張格萍在中關村論壇重大科技成果專場記者會上宣布：北京中關村綜合保稅區正式獲批同意設立，中關村綜保區將以研發創新為特色。

新華社報導，根據北京海關消息，2022年7月，北京市政府正式提出申請設立中關村綜保區。選址地塊位於海淀區溫泉鎮，地處中國（北京）自由貿易試驗區科技創新片區海淀組團範圍內，規畫面積約0.401平方公里，建築規模66.35萬平方公尺（地上）。

北京海關相關負責人介紹，在前期工作中，北京海關與海淀區、北京市有關部門密切協作，全力推進中關村綜保區籌建工作，將中關村綜保區打造成為代表國家創新形象的數位智慧綜保區。

根據規畫，中關村綜保區圍繞研發創新型綜合保稅區定位，規畫綜合辦公功能區、查驗功能區、研發設計功能區、檢測服務功能區和物流服務功能區5個功能分區。