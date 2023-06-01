陸加強內循環 找民企把脈問診

消費是經濟發展的基礎性動力，是暢通中國大陸國內大循環的關鍵環節。去年底舉行的中共中央經濟工作會議要求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。

新華社報導，如何進一步增強消費潛力、釋放消費動能，特別是發揮廣大民營企業在恢復和擴大消費中的作用？大陸全國工商聯主席高雲龍日前率調研組赴江蘇、北京等地，圍繞「積極發揮民營企業在恢復和擴大消費中的作用」，開展2023年重點考察。

「江蘇和北京在促進消費上有能力、有條件走在前列、作出表率。」調研組表示，此次調研將從供給端、流通環節、需求側入手，了解民營企業在推動恢復和擴大消費方面的做法和經驗，分析查找制約民營企業在其中發揮作用的突出問題，反映企業政策訴求，提出具有針對性和建設性的政策建議。

在江蘇，看商業綜合體、進生產一線廠房，問企業負責人、開座談會，調研組「把脈問診」當地民營企業和民營經濟發展狀況。

走進蘇州食行生鮮電子商務有限公司，一個個帶有冷藏功能的自提櫃吸引了調研組成員的注意。工作人員現場演示了一份青菜從下單預訂、冷鏈配送、社區智能冷櫃自提的全過程，介紹了公司如何滿足生鮮保鮮「最後一公里」的用戶需求。

「目前市場份額有多大，覆蓋了哪些地區？」「企業經營情況如何，成本怎麼控制？」「居民使用頻率怎樣？」面對這一新產品和服務，調研組成員頻頻發問。

蘇州民營企業數量眾多。一場和當地民營企業家代表、工商聯所屬商會的深度座談，進一步聚焦考察調研的問題導向，提高了針對性與實效性。

民營企業家代表的困難困惑包括：「融資成本仍然偏高。」「市場中一些領域對民營經濟開放的制度性障礙還未根除。」「專業人才引進有困難。」……調研組表示，將對調研中發現的問題匯總梳理，分類施策提出可行性建議。

著力擴大內需，既離不開增強消費對經濟發展的基礎性作用，更離不開投資對優化供給結構的關鍵作用。

在南京老山不老村鄉村旅遊項目，調研組和商戶交談，了解營收、客流情況；在南京泰康仙林國際醫養園區，參觀樣板間、察看床位數，聚焦養老服務的市場供需；在蘇州的新材料、汽車部件等生產企業，關注進出口貿易及投資布局情況……調研組認為，民營企業要在優化供給上做文章，在創造新需求上多探索，在打造特色品牌上多琢磨，推動供需在更高水平上實現良性循環。

今年的重點考察調研啟動以來，大陸全國工商聯綜合運用實地走訪、深度訪談、抽樣調查等方式，並依託線上調查系統，對超過10萬家民營企業開展線上問卷調查，發現典型經驗做法、查找深層次問題、傾聽企業訴求和期盼。