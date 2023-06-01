北京力拚後年AI產業 規模3000億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5月30日，《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》（下稱方案）發布。《方案》提出，到2025年，北京人工智能核心產業規模達到3000億元（人民幣，下同），持續保持10%以上增長。

中新社報導，《方案》指出，北京要全力夯實人工智能底層基礎，築牢產業創新發展底座。按照集約高效原則，分別在海淀區、朝陽區建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心。推進跨區域算力協同，加強與天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區等區域的算力合作，建設統一的多雲算力調度平台，提高環京地區算力一體化調度能力，優化提升環京算力網絡。 　根據《方案》，北京將持續構建人工智能產業，營造國際一流發展環境。實施相關人才計畫，探索實施海外人才來京落地即支持政策，著力引進、培養一批具有世界影響力的頂尖人才、青年人才。吸引國際創新資源開展交流合作，支持舉辦中關村論壇人工智能平行論壇等國際人工智能交流會議。 　《方案》提出，到2025年，北京人工智能技術創新與產業發展進入新階段，基礎理論研究取得突破，原始創新成果影響力不斷提升；關鍵核心技術基本實現自主可控；創新生態更加活躍開放，基本建成具有全球影響力的人工智能創新策源地。

同時，在人工智能相關政策措施、倫理安全、技術標準等方面取得重要進展，促進人工智能理性健康發展。

北京 內蒙古 海淀

延伸閱讀

習近平北京看望學校 要學生「從小聽黨話、跟黨走」

已發布79個AI大模型！陸科技部：學術影響力與國外差距仍大

台灣淨零科技方案推動小組今揭牌 年砸150億推動科研

鄭文燦：2050 淨零碳排對台灣是挑戰也是機會

相關新聞

陸5月PMI48.8 連兩月出現萎縮

大陸經濟再現陰霾。大陸國家統計局昨日公布五月製造業採購經理指數（PMI）為四十八點八，為連續第三個月下滑，且是連兩個月處...

瑞銀：一帶一路國家年基建支出逾1兆美元

瑞銀證券亞洲工業行業主管、中國研究部副總監徐賓5月30日表示，「一帶一路」沿線國家年基建支出可能超過1兆美元，對「一帶一...

輝達黃仁勳 傳未來一周將登陸

特斯拉執行長馬斯克等多位跨國企業高層近日接連造訪中國大陸，大陸網路媒體觀察者網引述輝達（Nvidia）大陸區代理商的消息...

需求回升 陸社會物流前4月同比增4.4%

中國物流與採購聯合會5月30日公布的數據顯示，今年前4個月，大陸社會物流總額107.6兆元（人民幣，下同），按可比價格計...

規模增逾1倍 第14屆國際基建論壇澳門舉行

由中國對外承包工程商會與澳門貿易投資促進局共同主辦的第14屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇，將於6月1日至2日在澳門金光...

北京力拚後年AI產業 規模3000億人民幣

5月30日，《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》（下稱方案）發布。《方案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦