快訊

頂大工學院轉系申請比率逾二成 盼轉電機、資工者眾

蘋果在陸全球首次直播帶貨 網友因「這原因」紛紛吐槽

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
蘋果官方旗艦店31日晚間19時在天貓開啟全球首次直播。圖/截自Appel Store官方旗艦店
蘋果官方旗艦店31日晚間19時在天貓開啟全球首次直播。圖/截自Appel Store官方旗艦店

蘋果官方旗艦店31日晚間19時在天貓開啟全球首次直播。據澎湃新聞，蘋果直播間內「券」字霸屏，觀眾表示想要優惠券，而此番全球首次直播竟然是由多段錄播講解影片組成，網友們紛紛吐槽。

據IT之家報導，在蘋果直播頁面，有預告、爆賣、重播、寶寶說（使用者發言）等頻道，

今天正是淘寶首輪開賣的日子，與此同時，也是大陸電商「618」活動開始的時間點。根據蘋果官方旗艦店的消息，5月31日20點至6月3日可享受優惠，部分產品還推出了12期免費消息分期。

以iPhone 14 Pro 128G版本為例，該產品原價為人民幣7,999元，加上優惠之後的到手價為人民幣6,499元，累積優惠達人民幣1,500元。iPhone 14 128G的原價為人民幣5,999元，優惠後價格為人民幣4,999元。

不過值得一提的是，上面所說的優惠的數量是有限的。蘋果官方旗艦店共準備了55.18萬台iPhone 14 Pro/14 Pro MAX，19.55萬台iPhone 14/ 14Plus等商品，並表示庫存有限，售完即止。

有網友表示，經濟確實沒有進行了，蘋果都需要直播帶貨了。也有人說，緊跟潮流，蘋果也有銷售量KPI可以理解。還有人說，看過了，大概是一個錄播，優惠力度也不大，有點沒誠意。

蘋果2023年第二財季（截至今年 4 月 1 日）財報顯示，來自大中華區的營收再次下滑，年減2.89％為178.12億美元。第一財季來自大中華區的營收為 239.05億美元，年減7.28％。

直播 人民幣 蘋果 淘寶

延伸閱讀

彭博行業研究分析：蘋鏈去中化加劇 明年恐降至30%以下

備貨蘋果iPhone 15：鄭州富士康招工獎勵最高3500元

蘋果史上最大手機螢幕？iPhone 16 Pro尺寸流言紛傳

大立光、鴻海 大和點將

相關新聞

曾稱大陸市場無法被取代 傳輝達黃仁勳將訪大陸

走到哪總是以皮衣亮相的輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳，最近在國內颳起一陣旋風。31日有消息傳出，輝達大陸區...

馬斯克會陸工信部部長金壯龍 就新能源車交換意見

特斯拉創辦人馬斯克時隔3年到訪大陸，行程馬不停蹄，30日一落地不僅立即與中國大陸國務委員兼外長秦剛在北京會晤，還有消息指...

蘋果在陸全球首次直播帶貨 網友因「這原因」紛紛吐槽

蘋果官方旗艦店31日晚間19時在天貓開啟全球首次直播。據澎湃新聞，蘋果直播間內「券」字霸屏，觀眾表示想要優惠券，而此番全...

馬斯克今晚上海視察 特斯拉新款Model 3將於Q3面世

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）今（31日）晚抵達上海，視察上海超級工廠新款Model 3產線。上證報報導，備受...

「可治癒鄉愁的美食」北京批發市場裡的餐館在紅什麼？

北京的中產階級愛去駐京辦吃飯，這是一種治癒自己鄉愁的方式，都是假裝自己不在北京。哪裡能讓你感覺到假裝得最像，它就會變成人們最趨之若鶩的聚集地。但這裡說的駐京辦，可不是真的官方設立在北京的駐京辦，而是各省商人聚集處形成的商場裡的「地方特色餐廳」。

珠三角在半導體上落後長三角？為了晶片 廣州至整個大灣區拚了

當OPPO哲庫關閉的陰影籠罩大陸半導體圈，廣州悄悄迎來了一個晶片IPO。慧智微16日成功登陸科創板，然而不巧趕上行業低迷氛圍，原本將成為廣州一個難得的百億級晶片IPO，卻在IPO上市日就跌破發行價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦