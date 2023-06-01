需求回升 陸社會物流前4月同比增4.4%
中國物流與採購聯合會5月30日公布的數據顯示，今年前4個月，大陸社會物流總額107.6兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長4.4%。
中新社報導，今年1月至4月，大陸全國社會物流總額107.6兆元，按可比價格計算，同比增長4.4%。從規模看，社會物流總額延續擴大態勢，物流需求恢復性回升。從增速看，1月至4月比一季度提高0.5個百分點，當月同比增長6.3%，比3月提高0.8個百分點。
分析人士指出，綜合來看，在經濟整體恢復向好、政策效應持續釋放、同期基數較低等因素共同作用下，4月份物流需求增速回升較為明顯，但是結構分化依然存在，工業品、單位以及居民物流需求基礎較為穩固，多數領域物流總額增速有所加快；進口、再生資源等領域有所波動，恢復勢頭有所放緩。
隨著市場進一步暢通，物流趨於活躍，物流業總收入呈現加速恢復態勢，物流供給規模穩步上升。今年前4個月，物流業總收入增長7.5%，增速比一季度提高0.8個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言