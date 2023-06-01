需求回升 陸社會物流前4月同比增4.4%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會5月30日公布的數據顯示，今年前4個月，大陸社會物流總額107.6兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長4.4%。

中新社報導，今年1月至4月，大陸全國社會物流總額107.6兆元，按可比價格計算，同比增長4.4%。從規模看，社會物流總額延續擴大態勢，物流需求恢復性回升。從增速看，1月至4月比一季度提高0.5個百分點，當月同比增長6.3%，比3月提高0.8個百分點。 　　

分析人士指出，綜合來看，在經濟整體恢復向好、政策效應持續釋放、同期基數較低等因素共同作用下，4月份物流需求增速回升較為明顯，但是結構分化依然存在，工業品、單位以及居民物流需求基礎較為穩固，多數領域物流總額增速有所加快；進口、再生資源等領域有所波動，恢復勢頭有所放緩。

隨著市場進一步暢通，物流趨於活躍，物流業總收入呈現加速恢復態勢，物流供給規模穩步上升。今年前4個月，物流業總收入增長7.5%，增速比一季度提高0.8個百分點。

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