湘港澳融合發展 交流會深化合作

湖南—港澳融合發展交流會5月30日在香港舉行。本次交流會是2023年湖南—粵港澳大灣區投資貿易洽談周主題活動之一，主要圍繞產業鏈對接、科技、貿易以及文旅的進一步深化合作進行交流。

新華社報導，交流會上，湖南省工信廳、商務廳分別推介了湖南省十大產業集群情況和湖南省開放型經濟發展情況，香港貿易發展局代表介紹了港湘產貿融合發展的有關情況。港澳政商界100餘名代表參會。

湖南省省長毛偉明致詞表示，當前，湘港澳三地面臨共建「一帶一路」、泛珠三角區域合作、粵港澳大灣區發展等重大戰略機遇。港澳地區背靠中國大陸、聯通世界，扮演著「超級聯繫人」的角色；湖南地處東部沿海地區和中西部地區過渡帶、長江開放經濟帶和沿海開放經濟帶結合部，是粵港澳大灣區發展的重要腹地、產業轉移的重要承載地，這些都為推進融合發展創造了有利條件。

香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里表示，香港特區政府正全力鞏固提升「八大中心」戰略定位，積極對接大陸國家戰略，為香港本地和海內外人員提供更好的發展機遇。支持湖南企業到港發展，同時推動湖南與粵港澳大灣區的優勢互補和深度合作，重點加強在經貿、投資、科創等領域的合作。

當日下午，「三湘四水·相約湖南」湖南文化旅遊大灣區（香港）推介會在香港舉辦。

毛偉明在致詞中表示，湖南、香港兩地交流多、合作廣。隨著兩地高鐵直達互通，湖南人民赴港感受「東方之珠」的魅力，香港遊客來湘欣賞錦繡瀟湘美景，更加方便快捷。

香港特區政府財政司司長陳茂波致詞時說，兩地高鐵互通對促進兩地旅遊合作有積極推動作用，相信湘港之間的旅遊業一定可以相互促進、做大做強。

推介會上，長沙、郴州、張家界三市有關負責人向與會者推介了各市文旅項目。來自湖南和香港文旅行業的8家企業、6家協會就開展政策互惠、客源互送、市場共榮等簽署合作協議。