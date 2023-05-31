建設數位中國 陸發布首個區塊鏈國家標準

大陸工信部正式發布首個區塊鏈技術領域國家標準，該標準名為「區塊鏈和分散式記帳技術參考架構」（GB/T42752-2023），這是大陸首個獲批發布的區塊鏈技術領域國家標準，將進一步加快大陸區塊鏈標準化進程，為區塊鏈產業發展奠定基礎。

工信部指出，區塊鏈是分散式網路、加密技術、智慧合約等多種技術集成的新型數據庫軟體，是新一代資訊技術的重要組成部分，是發展數位經濟的重要技術支撐。

工信部指出，「區塊鏈和分散式記帳技術參考架構」國家標準是指導大陸區塊鏈技術應用和產業發展的基礎性、通用性標準，規範了區塊鏈系統的功能架構、核心要素等，為產業界統一對區塊鏈概念的認識、建設完善區塊鏈系統、選擇使用區塊鏈服務提供參考指引，目前已在上百家典型區塊鏈企業中得到應用。

下一步，工信部資訊技術發展司將持續加強區塊鏈標準化研究，繼續指導全國區塊鏈和分散式記帳技術標準化技術委員會（TC590）及有關單位，加大區塊鏈和分散式記帳技術領域國家標準研製力度，不斷提升區塊鏈產業服務水準，有力支撐製造強國、網路強國和數位中國建設。