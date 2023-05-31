特斯拉CEO馬斯克到北京首晚吃啥？疑似菜單曝光

特斯拉CEO馬斯克到北京首晚吃啥？有大陸網友31日在社交平台發布晚宴菜單：菜單以「馬」和「E」為主題，對應馬斯克名字的中英文首字；晚宴共16道菜，主食為炸醬麵。值得一提的是，這16道菜中沒有烤鴨，3年前馬斯克訪華時便品嚐了烤鴨等特色美食。

羊城晚報、澎湃新聞報導，根據網上曝光的信息來看，馬斯克當晚去的是華府會的縵府宴，據稱這是北京的頂級會所，晚宴餐單也一併曝光。

網傳菜單封面上，有兩匹馬，上方為英文「TESLA」，下方則是漢字「一馬當先」與英文「Extraordinary」。菜單內頁字母「E」十分醒目，並用中英雙語介紹了「馬」的含義，以及祝愿特斯拉在通往電動化的發展道路上以夢為馬、橫行萬里。據介紹，漢字「馬」和Extraordinary的首字母E都對應了馬斯克的中英文首字母。