日本NEG解散在韓子公司 將集中優勢資源於中國市場

集微網消息，據日本電氣硝子株式會社（以下簡稱NEG）5月29日官網文件，該公司官宣為了改革和優化集團顯示業務，決定解散旗下子公司電氣硝子（韓國）株式會社（Electric Glass Korea Co., Ltd）。

關於電氣硝子（韓國）株式會社解散原因，NEG闡述了兩點原因。一是由於當下FPD市場主要集中於中國地區，電氣硝子在廈門市構築了從熔融、成型到加工的「一條龍」式生產體系，而且還通過在核心地區設立加工基地，以完善集團的生產、供應體系。二是受到韓國市場需求持續低迷、銷售下滑、稼動率低下、生產成本飆升等不利因素的影響，子公司電氣硝子（韓國）株式會社的業績持續惡化。基於此情況，並綜合考慮韓國市場的未來需求、韓國地區業務核算成本等因素，NEG特決定解散該韓國子公司。

NEG特別提到，公司未來將集中優勢資源於中國市場，在拓展業務、研發更多高附加值產品的同時，加速橫向展開以「電熔技術」為代表的新一代製造工藝。此外，NEG表示，位於韓國地區的「坡州電氣硝子株式會社（坡州電氣硝子株式會社）」將繼續負責加工FPD玻璃，正常經營。

據悉，上述NEG韓國子公司解散時間為2023年5月29日，生產停止時間到2023年6月底。解散決議和清算開始時間要到2023年7月底。目前，日本電氣硝子正在清算因此次解散帶來的損失以及對本期合並財報的影響。今後，當查明應公開事項後，日本電氣硝子會第一時間公佈相關信息。

日本電氣硝子株式會社（NEG）是世界三大液晶基板玻璃製造廠商之一，佔有全世界液晶基板玻璃市場21%的份額，1944年成立於日本，1997通過合資在中國河北開始CRT業務。