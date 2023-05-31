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馬斯克會陸工信部部長金壯龍 就新能源車交換意見

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國工業和信息化部部長金壯龍31日會見特斯拉創辦人馬斯克，雙方就新能源汽車和智慧網聯汽車發展等進行意見交流。（中國工業和信息化部）
中國工業和信息化部部長金壯龍31日會見特斯拉創辦人馬斯克，雙方就新能源汽車和智慧網聯汽車發展等進行意見交流。（中國工業和信息化部）

特斯拉創辦人馬斯克時隔3年到訪大陸，行程馬不停蹄，30日一落地不僅立即與中國大陸國務委員兼外長秦剛在北京會晤，還有消息指出馬斯克與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群見面。而中國工業和信息化部31日公告，馬斯克於北京和該部部長金壯龍會談。

工業和信息化部31日發布訊息說，工信部部長金壯龍與馬斯克在北京見面，雙方就「新能源汽車」和「智慧網聯汽車發展」等交換意見。

另據路透報導指，馬斯克31日上午在特斯拉大中華區公共事務主管陶琳和汽車業務高級副總裁朱曉彤的陪同下離開下榻的飯店。其後，車輛被拍攝停在商務部外。不過，特斯拉仍未透露本次馬斯克到訪的行程，及馬斯克的會晤細節和相關官員名單。

報導引述知情人透露，馬斯克接下來將在本周稍晚時與大陸其他高級官員會晤，並參觀特斯拉上海工廠。截至目前為止，馬斯克30日一到北京後，已與中國大陸國務委員兼外長秦剛在北京會晤，而澎湃新聞消息還指出馬斯克當天也與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群見面。

據路透日前報導，特斯拉上海廠去年佔該公司全球產量一半以上，但當前大陸市場的需求明顯持續下降，且特斯拉與大陸本土電動車製造商間的商業競爭也越加擴大。特斯拉已向當地政府交出計畫，計畫將其上海廠的年產能擴大至175萬台。

而馬斯克早前曾表示，該公司在大陸的擴張受到一些限制，正設法處理其諸多業務相關問題。

特斯拉執行長馬斯克已飛抵北京與大陸高層會面，並視察特斯拉上海廠。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克已飛抵北京與大陸高層會面，並視察特斯拉上海廠。（美聯社）

馬斯克 特斯拉 北京

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