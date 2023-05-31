快訊

民進黨信賴危機擴大！吳怡農重批：為選舉熱度 棄同舟夥伴

砸千萬預算只輔導選手當作業員？他呼籲檢討這項政策問題

超驚悚！拖板車載鋼結構 一轉彎插進公車「橫掃玻璃全毀」

大陸兒歌「挖呀挖」流行台灣 國台辦：改編效果不錯

聯合報／ 聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
大陸兒歌「挖呀挖」近日流傳台灣，並有改編。國台辦強調「島內很多人做了改編和傳唱，傳播效果不錯」。（網路圖片）
大陸兒歌「挖呀挖」近日流傳台灣，並有改編。國台辦強調「島內很多人做了改編和傳唱，傳播效果不錯」。（網路圖片）

大陸的兒歌「挖呀挖」近期流傳到台灣，也在各大影音平台熱播，且國民黨發言人還改編並諷刺民進黨執政，對此國台辦表示台灣很多人做了改編和傳唱，傳播效果不錯，並指出民進黨當局上台7年罔顧民生的種種倒行逆施，通過多個版本的「挖呀挖」表達出來。

國台辦朱鳳蓮31日在記者會上，面對媒體提問「挖呀挖」流傳到台灣、國民黨發言人李明璇還改編諷刺民進黨執政時表示，近一個月，兒歌《花園種花》帶著「挖呀挖」從大陸傳到台灣，「島內很多人做了改編和傳唱，傳播效果不錯」。

日前挖呀挖在大陸有眾多改編版本，而李明璇改編的版本歌詞提到「在什麼樣的政府裡，挖呀挖呀挖？用8,000億前瞻計畫，給自己人亂挖」、「在台南議長選舉裡，挖呀挖呀挖」等諷刺民進黨執政的內容，創下一定的點擊量。

對這個現象，朱鳳蓮指出，兩岸民眾通過網路快速分享熱點、便捷交流。大陸鼓勵兩岸民眾通過網路新媒體進行更多溝通和交流，一起發現有趣的事，分享更多資訊和快樂。

朱鳳連還提到，「民進黨當局上台7年大搞政治操弄、罔顧民生的種種倒行逆施，讓島內民眾高度反感，通過多個版本的『挖呀挖』表達出來」。

民進黨 國台辦 李明璇

延伸閱讀

蔡英文勿販賣恐懼論 國台辦：民進黨即戰爭恐懼始作俑者

賴清德指台商在陸投資情勢有變 國台辦：睜眼說瞎話

兩岸旅遊卡在「小兩會」協商？國台辦：完全站不住腳

高雄造勢大進場旗海飄揚！郭台銘登台感動說不出話 全場閩南語致詞

相關新聞

離岸人民幣跌破7.1關卡

受到市場預期大陸製造業數據疲弱，削弱了美國債務上限協議帶來的積極情緒，離岸人民幣兌美元跌破7.1關口，日內跌近200點。...

騰訊馬化騰久違露面暴瘦一圈 不少人直呼已快認不出

在近日舉行的騰訊股東大會上，騰訊董事會主席馬化騰公開現身。從網傳照片來看，相比於以往大家的印象，這一次馬化騰瘦了不少，讓...

自製飛機商業首航 國台辦：未來定在兩岸航線執飛C919

大陸國產大型客機C919於28日首次商業載客飛行，中國東方航空於當日使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班...

大陸兒歌「挖呀挖」流行台灣 國台辦：改編效果不錯

大陸的兒歌「挖呀挖」近期流傳到台灣，也在各大影音平台熱播，且國民黨發言人還改編並諷刺民進黨執政，對此國台辦表示台灣很多人...

國台辦：海峽論壇6月16日開始 將提供台灣青年1200職缺

大陸國台辦表示，2023年海峽論壇將於6月16日舉辦，論壇組委會邀請了台灣政黨代表、工青婦、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓...

星巴克新任CEO首次訪陸：希望大陸成為最大市場

星巴克新任全球首席執行官納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）上任後，5月30日展開了他對大陸市場的首次訪問，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦