大陸兒歌「挖呀挖」流行台灣 國台辦：改編效果不錯

大陸的兒歌「挖呀挖」近期流傳到台灣，也在各大影音平台熱播，且國民黨發言人還改編並諷刺民進黨執政，對此國台辦表示台灣很多人做了改編和傳唱，傳播效果不錯，並指出民進黨當局上台7年罔顧民生的種種倒行逆施，通過多個版本的「挖呀挖」表達出來。

國台辦朱鳳蓮31日在記者會上，面對媒體提問「挖呀挖」流傳到台灣、國民黨發言人李明璇還改編諷刺民進黨執政時表示，近一個月，兒歌《花園種花》帶著「挖呀挖」從大陸傳到台灣，「島內很多人做了改編和傳唱，傳播效果不錯」。

日前挖呀挖在大陸有眾多改編版本，而李明璇改編的版本歌詞提到「在什麼樣的政府裡，挖呀挖呀挖？用8,000億前瞻計畫，給自己人亂挖」、「在台南議長選舉裡，挖呀挖呀挖」等諷刺民進黨執政的內容，創下一定的點擊量。

對這個現象，朱鳳蓮指出，兩岸民眾通過網路快速分享熱點、便捷交流。大陸鼓勵兩岸民眾通過網路新媒體進行更多溝通和交流，一起發現有趣的事，分享更多資訊和快樂。

朱鳳連還提到，「民進黨當局上台7年大搞政治操弄、罔顧民生的種種倒行逆施，讓島內民眾高度反感，通過多個版本的『挖呀挖』表達出來」。