傳馬斯克晤陸「寧德時代」曾毓群 商談儲能電芯等相關事宜

特斯拉創辦人馬斯克30日抵達中國大陸，並立即與中國大陸國務委員兼外長秦剛在北京會面。澎湃新聞指出，當天下午，於大陸網路上流傳出一張馬斯克與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群會面的照片。不過，寧德時代尚未出面回應是否曾毓群確實已與馬斯克碰面。

根據澎湃新聞引述業內人士分析，本次馬斯克與曾毓群會面，兩位商談的內容可能會包含上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的相關事項。

消息稱，今年5月，特斯拉宣布將在上海投資建設全球第二家儲能系統megapack超級工廠，根據特斯拉的上海megapack超級工廠計劃，將從寧德時代採購磷酸鐵鋰電池電芯。

值得注意的是，在Megapack成本的構成，其重要原料之一的儲能電芯一直是外採，供應商包括寧德時代、LG新能源等。此前，馬斯克曾透露有意未來將自產的4680電池，使用磷酸鐵鋰正極材料從而應用於儲能，但4680電池目前的量產進度仍未達到預期。

未來寧德時代全新的高溫電芯技術是否會被應用到特斯拉上海Megapack超級工廠的產品中，外界拭目以待。

此外，澎湃新聞再指，除了儲能，馬斯克與曾毓群將有機會商量在北美合作建立電池工廠。此前3月底，彭博報導稱特斯拉已向白宮通報與寧德時代合作建廠的計劃，可望解決「通膨削減法案」對這一計劃的的影響。新工廠暫時計畫在德州設廠。

曾毓群日前在回答關於企業海外合作的問題時說明，「進入國家市場，是中國（大陸）汽車企業發展的高階階段，在市場經濟的條件下，盡可能合規發展是企業的本能。走向海外不會影響中國（大陸）動力電池產業的技術領先地位。」

目前，特斯拉是寧德時代動力電池的最大客戶，而特斯拉的電動車也正面臨著擴產降本的問題，需要電池供應商穩定供給。鑑於此，特斯拉本次或能從寧德時代尋求電池技術的相關幫助，包括4680電池技術以及磷酸鐵鋰電池技術，而馬斯克與曾毓群的互動也引起外界格外的關注。