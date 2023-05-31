陸科幻產業 總營收達人民幣877.5億

29日開幕的2023中國科幻大會發布了「2023中國科幻產業報告」。報告顯示，2022年中國科幻產業總營收達877.5億元，總體呈現穩中向好的發展趨勢。

新華社報導，報告聚焦2022年度中國科幻產業典型業態科幻閱讀、科幻影視、科幻遊戲、科幻衍生品、科幻文旅五大板塊，重點研析中國科幻產業年度現象與發展趨勢。

報告顯示，2022年科幻閱讀產業總體營收為30.4億元，同比增長12.6%，增速有所放緩。值得注意的是，數字閱讀（紙質圖書報刊電子版、網絡原創文學）的總營收規模為13.7億元，同比增長35.6%，首次超過紙質閱讀營收。科幻閱讀產業紙質閱讀、數字閱讀、有聲閱讀三大市場結構更趨平衡。

科幻影視方面，2022年上映的21部科幻影片總票房為82.4億元，IP改編成為主要內容來源。其中，10部國產科幻電影總票房占全年科幻電影總票房的67%，國內科幻電影生產力進一步提升。年度總票房前10名中，科幻電影占據4個席位，「獨行月球」以31億元票房獲得2022年度票房亞軍。

在2022年網絡電影整體數據下滑的大背景下，國產科幻網絡電影基本保持穩定發展。各網絡視頻平台上線科幻網絡電影26部，占全年網絡電影總數的6.7%，整體數量有所減少，但科幻網絡電影占網絡電影總體市場的份額比例有所提升。

此外，2022年科幻遊戲產業總營收達565億元，科幻手遊市場占比提高，營收達562億元，本土科幻遊戲海外市場表現良好。二次元科幻手遊整體收入達75億元，與2021年相比增加12億元，數款遊戲收入過億。