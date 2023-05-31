陸網企市值 較上季回升7.8%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國信息通信研究院29日發布數據顯示，截至今年3月底，中國上市互聯網企業市值1.1萬億元人民幣，較去年第四季上升7.8%。

中新社報導，中國信通院表示，2023年一季度伴隨中國國內政策企穩，以及經濟穩步復甦，釋放積極信號，互聯網企業業績向好，符合市場預期，積極因素壘積增多，提升市場信心，上市互聯網企業市值穩定上漲。

在上市的中國互聯網企業中，在中國內地上市的企業市值占比提升至14.4%，較2022年第四季度上升3.5個百分點；在美國上市的企業市值占比為42.2%，較2022年第四季度下降0.9個百分點；在香港上市的企業市值占比43.4%，較2022年第四季度下降2.6個百分點。

2023年3月底，騰訊控股、阿里巴巴、美團、拼多多、京東、網易、百度、東方財富、快手、金山辦公位居中國互聯網企業市值前10位，市值占全行業比重達76.1%。數據還顯示，中國頭部互聯網企業集中度有所上升。2022年第四季度，中國市值前十的上市互聯網企業營收占比達87.8%，較2022年第三季度上升5.5個百分點，營收增速為7.2%。

截至2023年3月底，中國有10家企業上榜全球互聯網企業市值前30位，市值1.2萬億美元，市值占比22.7%；美國有18家，市值4.0萬億美元，市值占比75.07%；新加坡和巴西各擁有一家。

美國 財富 拼多多

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