港樓價連升 創7個月新高

香港特區政府差餉物業估價署29日公布，4月私人住宅售價指數報354.2，連升4個月，創7個月新高。數據顯示，4月私人住宅售價指數報354.2，按月升約0.54%，升幅較今年首3個月放緩；按年則仍跌8%。至此，香港私人住宅售價指數已由去年12月錄得的近年最低位反彈超過5.8%。

中新社報導，同時4月私人住宅租金指數報178.2，按月升約1.42%，連升3個月；按年亦升0.5%，今年首4個月升1.54%。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，首季通關效應對經濟和樓價的刺激較大，踏入第二季歐美經濟欠佳，大陸出口增幅放緩，因而整體比較淡靜，再加上復活節假期，香港市民較多外遊，因而樓價反彈放緩。 他說，現在還沒完全恢復疫前狀態，預計今年全年香港樓市將反彈約10%，待到明年4月，香港樓市有望進一步看漲。