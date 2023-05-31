河北雄安新區 投資同期增16.8%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

河北省統計局29日消息，今年1月至4月，雄安新區完成固定資產投資同比增長16.8%，拉動河北省投資增長1.2個百分點。　　

中新社報導，河北省統計局投資與建築業統計處處長李敏表示，雄安新區完成固定資產投資同比增長16.8%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業活力強勁，同比增長464.2%。基礎設施投資持續發力，同比增長135.4%，對雄安新區投資穩增長發揮著至關重要的作用。　　

李敏表示，雄安新區大批基礎設施類項目，如啟動區、起步區配套市政基礎設施工程，雄東片區B單元安置房項目，雄安新區至北京大興國際機場快線（R1線）項目等重大工程有序穩步推進。

今年前4個月，河北固定資產投資實現平穩運行，同比增長8.5%，與一季度持平。第二、三產業投資拉動有力，分別同比增長8.1%和9.8%。特別是河北高技術產業投資保持強勁增長勢頭，從高技術行業看，醫藥製造業投資同比增長60.1%，航空、航天器及設備製造業投資同比增長72.8%，電子商務服務業投資同比增長37.1%，科技成果轉化服務投資同比增長77.0%。　　

此外，今年1月至4月，河北億元（人民幣，下同）以上大項目投資增長速度持續加快。全省億元以上在建項目5307個，拉動全部投資增長10.3個百分點。10億元以上建設項目863個，拉動全部投資增長5.4個百分點。

資產

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