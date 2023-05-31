進博會搶手 8成面積已簽約

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第六屆中國國際進口博覽會規畫面積中近八成已簽約。中國國際進口博覽局副局長孫成海29日透露，第六屆進博會規畫面積為36萬平方米，目前已經簽約28萬平方米。

中新社報導，「全球經濟展望及對發展中國家的影響」虹橋論壇專題活動29日在上海舉辦，邀請聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）專家和中國政府官員、在華外資企業代表、專家學者共論全球經濟發展。

孫成海在出席活動時說，第六屆進博會由國家綜合展、企業商業展、虹橋國際經濟論壇、專業配套活動和人文交流活動組成，目前正在籌辦，相信中國的大市場將繼續成為各國企業發展的大機遇，為全球經濟復甦注入更強、更持久的動力。

孫成海稱，舉辦進博會是中國推進高水平對外開放的重大決策，也是中國主動開放市場的重大舉措。進博會已經成功舉辦了五屆，成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共享的國際公共產品，獲得了各界的高度贊揚。

另外，聯合國貿易與發展會議已與進博會主辦方接洽，提出聯合舉辦第六屆進博會虹橋國際經濟論壇的相關分論壇。

聯合國 業配

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