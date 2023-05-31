復甦超預期 泰佩思琦在陸成長20%

今年以來，中國經濟企穩向好，市場活力不斷釋放，受到全球投資者的青睞。數據顯示，今年前四個月，中國實際使用外資金額近5000億元人民幣，同比增長2.2%。近期，中國貿促會一項調查顯示，超過九成的受訪外資企業表示，中國在其全球投資決策中的地位沒有下降。數據表明，中國經濟前景向好，吸引全球投資的熱度不減。

中新社報導，泰佩思琦（Tapestry）亞太區總裁、蔻馳（COACH）中國區總裁兼首席執行官楊葆焱表示，隨著中國疫情防控平穩轉段，經濟社會快速回歸正軌，泰佩思琦集團在華營業收入出現可喜變化。泰佩思琦集團最新業績報告顯示，在剛剛過去的2023財年第三財季（截至2023年4月1日），集團業績表現強健，按不變匯率計算，全球營業收入同比增長9%；中國市場復甦超出預期，增幅約達20%。

楊葆焱說，隨著中國疫情防控步入新階段，今年以來，集團旗下品牌店鋪的客流量和營收勢頭顯著增長。從春節假期強勁的消費勢頭帶來的開門紅，到剛過去的五一假期，消費者熱情十分高漲，充分展現了中國市場的韌性與活力。

他說，今年四月，泰佩思琦集團首席執行官Joanne Crevoiserat及部分全球管理層團隊來華考察期間，對中國經濟的強大韌性、市場的蓬勃活力、消費熱情留下了印象深刻。此番高層訪華後，更加堅定未來將進一步擴大在華投資。

楊葆焱表示，泰佩思琦集團旗下三大品牌（COACH、kate spade及Stuart Weitzman）在中國超過90個城市擁有380多家門店。根據集團最新規畫，2023年集團將計畫在中國新增30家門店，到2025年新增100家門店；持續擴大一線至四線城市的布局。

今年，國際機構紛紛看好中國經濟增長前景。楊葆焱表示，隨著各項提振經濟、促進消費政策出台，中國經濟正加速復甦，他們對業務增長前景充滿信心。