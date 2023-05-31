先鋒領航：陸GDP可望成長6.5%

國際資管巨頭先鋒領航（Vanguard）29日發布的一份報告表示，今年以來中國經濟正在走強，2023年全年中國國內生產總值（GDP）增速料高於官方5%左右的預期目標。

中新社報導，先鋒領航是全球最大的公募基金管理公司之一，該機構最新發布的6月分市場及經濟前景展望報告指出，今年第一季度，由於居民超額儲蓄得到集中釋放，中國GDP同比增長表現超出預期。五一假期期間，中國旅遊及酒店業數據表現強勁，這種消費需求釋放態勢或延續至二季度。全年來看，中國GDP增速有望達到6%至6.5%。

中國經濟持續復甦也為全球經濟帶來利好。鑑於中國GDP增長預期調升，加之全球經濟活動韌性有所展現，先鋒領航將2023年新興市場GDP增長預期從3.25%上調至3.9%。

就發達經濟體而言，先鋒領航表示，在美國通脹率居高不下，且勞動力市場仍然吃緊的情況下，預計美聯儲將在6月分政策會議上再次提高聯邦基金利率目標。與此同時，一季度美國私人投資處於下降趨勢，表明整體經濟正在走弱。儘管可能性有所下降，但先鋒領航仍預計美國將在今年下半年陷入經濟衰退。

歐元區方面，先鋒領航維持其今年全年GDP增長0.5%的預期。歐元區核心通脹率或在未來數月內達到5%至6%的峰值，隨後在利率上調的作用下，有望於今年底前回落。