產值逾千億 合肥建電動車之都

近年來，合肥發力加快建設「新能源汽車之都」，持續推動新能源汽車產業全鏈條發展，促進相關產業鏈企業向合肥集聚。目前，合肥市擁有江淮、蔚來、比亞迪、長安、安凱、大眾（安徽）等一批整車企業，集聚產業鏈企業500多家（其中規上企業305家），從業人員約10萬人（其中整車企業從業人員超5萬人）。

中新社報導，數據顯示，2022年，合肥市新能源汽車產業鏈實現產值突破1000億元，產量達25.5萬輛、同比增長133%。今年1至4月，該市汽車產業實現增加值增長123.7%，新能源汽車產量達17.2萬輛、同比增近四倍，占大陸全國7.5%。

合肥牽手比亞迪可謂「閃婚」。2021年，雙方的一期項目從談判到簽約僅用23天，從簽約到動工僅用42天。轉眼到2022年6月30日，比亞迪合肥基地項目整車下線儀式就在長豐縣下塘鎮舉行，新能源汽車產業的「合肥速度」令人驚嘆。 比亞迪合肥基地除了布局整車，還有電機、電控、發動機等核心零部件生產項目，均已全面投產。2022年，合肥比亞迪汽車有限公司實現產值148億元（人民幣，下同），而今年1至3月，公司就已實現產值124.2億元。

大眾汽車（安徽）也是，大眾安徽決定加碼合肥，計畫總投資231億元，生產基地（一期）與研發中心固定資產投資總額141億元，車型上市前研發總投入約90.5億元。

大眾安徽首席財務官哈約根認為，富有活力的營商環境，是大眾安徽取得成功的關鍵因素之一。中國已發展成為全球汽車產業強國，而安徽和合肥正逐步成為中國全新的電動汽車製造和創新中心。

不同於大眾汽車集團在華的另外兩家合資公司（一汽-大眾、上汽大眾），大眾安徽在華只生產新能源車，而在技術研發層面，其更多關注車聯網技術，包括信息娛樂技術、高級輔助駕駛和自動駕駛技術。

發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，從安徽全省來看，其汽車產業已進入到高質量發展的重要機遇期，是乘勢而上、實現跨越發展的關鍵階段。

安徽省發展和改革委員會近日發布「安徽省新能源汽車和智能網聯汽車產業生態建設方案」，提出了創新、人才、文化、開放等七大生態建設，力爭到2027年，打造兩三家全球一流汽車整車企業和世界級汽車品牌，成為具有全球知名度和影響力的「智車強省」。