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陸財長出席金磚銀行理事會年會 籲創新融資模式促發展

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
圖為位於上海的新開發銀行（金磚銀行）總部大樓。（新華社）
圖為位於上海的新開發銀行（金磚銀行）總部大樓。（新華社）

由金磚國家共同倡議成立的新開發銀行（New Development Bank，簡稱NDB）第八屆理事會年會30至31日於上海舉行，大陸財政部部長劉昆出席開幕式，並在致辭時表示，新開行已逐步成長為國際多邊開發機構的重要新興力量，他並表示，新開行應創新融資模式和貸款工具，助力成員國可持續發展。

劉昆指出，新開行的成立對於推動國際金融體系變革，提升新興市場國家和發展中國家代表性和發言權，具有重要的意義。

劉昆說，新開行開業近8年來，業務運營、支持合作機構建設等方面皆取得積極進展。此外，貸款項目規模穩步提升，本地投融資蓬勃發展，首批擴員順利完成，顯示新開行已逐步成長為國際多邊開發機構的重要新興力量，「翻開了以金磚國家為代表的發展中國家參與全球經濟治理新的一頁」。

劉昆承諾，財政部作為新開行在大陸合作的窗口，將繼續做好相關協調工作，全力支持銀行穩健發展。他並提醒，新開行要發揚「金磚精神」，在國際舞台積極發出屬於新興市場國家和發展中國家的聲音，創新融資模式和貸款工具，助力成員國可持續發展。也應堅持成員國主導原則，促進銀行戰略和成員國發展戰略以及全球發展倡議、「一帶一路」倡議等相互對接。

據悉，新開行又稱為金磚國家開發銀行，最早由「金磚五國」於2015年成立，旨在向新興市場與發展中國家發展建設「基礎設施」與「可持續發展項目」提供資金支持，推動貿易投資與互聯互通。目前會員國包含金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）與阿聯、孟加拉、埃及，另有準會員國烏拉圭。

值得注意的是，英國金融時報近日報導，沙烏地阿拉伯目前正就成為第9個正式成員國進行談判，報導稱，在俄烏衝突的背景下，沙國與新開發銀行加強合作，可望增加新開行的資金選擇，成為新任「金主」。

新興市場 金磚五國 俄羅斯

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