彭博行業研究分析：蘋鏈去中化加劇 明年恐降至30%以下

彭博行業研究分析指出，在分析了蘋果的供應商名單後，預計到2024年，蘋果在中國大陸的供應商工廠占比或將從2020年的42％降至30％以下。蘋果對華脫鉤（可能始於2020年）料會持續利多東南亞，同時提振印度在其供應鏈中的地位，目前印度工廠占比極低。

鑒於蘋果三年前可能就已開始脫鉤計畫，根據蘋果的供應商名單計算，到2024年底，蘋果在中國大陸的供應商工廠占比可能從2020年的42％和2021年的35％降至30％以下。2018-21年，中國大陸的工廠數量增加3％，而其他地區的數量躍升35％，尤其是東南亞、台灣、美國和韓國。彭博行業研究分析的預測是基於最近持續發展的趨勢。

蘋果每年都會公布供應商名單（除2019年因新冠疫情未公佈名單），覆蓋大概98％的主要供應商和工廠地點。

儘管大陸工廠占比持續下滑，但蘋果料將繼續依賴中國大陸作為主要供應源。蘋果的供應商名單顯示，2020-21年該公司在大陸的供應商數量為51家，較2018年的43家增長19％。因此，儘管當時中美貿易戰愈演愈烈，中國大陸的供應商數量仍是最多的。但2018-21年，蘋果供應鏈在中國大陸以外的工廠數量增速要快得多，這表明蘋果的大陸供應商擴大了海外產能，以應對不斷加劇的地緣政治緊張局勢。

近年來蘋果位於中國大陸的主要供應商（如立訊精密、歌爾股份和藍思科技）均擴大了海外產能，尤其是在越南的產能。

東南亞或許是蘋果供應鏈與中國大陸脫鉤的最大受益方。由於蘋果主要組裝工廠（如富士康、和碩和廣達）在東南亞的資本支出預算持續增長，加之相關零部件供應商或將搬遷。

根據彭博行業研究的情景分析，2024年東南亞工廠在蘋果供應鏈中的占比有望增至20％，高於2021年的16％和2018年的13％。將受益於這一趨勢的主要國家包括越南（2021年工廠占比3.8％）、馬來西亞（占比3.2％）和泰國（占比3.0％）。

蘋果的供應商名單顯示，2018-21年，為推進供應鏈多元化，蘋果在東南亞、台灣、美國和韓國分別新增工廠41個、32個、26個和15個。

儘管印度在蘋果供應鏈中的占比極小，但最終有望趕上其他地區，該國被認為是在未來幾十年挑戰中國全球主要製造中心地位的有力候選者。主要原因包括印度不斷增長的人口（可能剛剛超過中國）以及政府吸引外資的政策。

2021年印度僅占蘋果供應商工廠數量的1.5％，但彭博行業研究分析認為占比將從這一較低水準大幅提升。據彭博新聞社報導，在截至2023年3月的會計年度中，蘋果在印度組裝了價值超過70億美元的iPhone，是上一會計年度的三倍。

自2018年（中美貿易戰升級）以來，印度的外商直接投資增長一直快於中國。中印之間的外交緊張關係可能會限制蘋果的中國大陸供應商在印度的擴張，但彭博行業研究認為這料將推動台灣和印度供應商擴大在蘋果供應鏈中的影響力。

近月，總部位於台灣的富士康以及和碩均公布了在印度的產能擴張計畫，而中國大陸的iPhone組裝工廠立訊精密（近年來訂單份額快速攀升）則相對沉寂。同時，據彭博新聞社報導，Tata Group計畫收購台灣緯創的工廠，有望成為印度首家iPhone製造商。