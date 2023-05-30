雄安新區固定資產投資 前4個月同比增長16.8%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

河北省統計局29日消息，今年1月至4月，雄安新區完成固定資產投資同比增長16.8%，拉動河北省投資增長1.2個百分點。 　　

中新社報導，河北省統計局投資與建築業統計處處長李敏表示，雄安新區完成固定資產投資同比增長了16.8%。

其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業活力強勁，同比增長464.2%。基礎設施投資持續發力，同比增長135.4%，對雄安新區投資穩增長髮揮著至關重要作用。

李敏稱，雄安新區大批基礎設施類項目，如啟動區、起步區配套市政基礎設施工程，雄東片區B單元安置房項目，雄安新區至北京大興國際機場快線（R1線）項目等重大工程穩步推進。　

今年前4個月，河北固定資產投資實現平穩運行，同比增長8.5%，與一季度持平。第二、三產業投資拉動有力，分別同比增長8.1%和9.8%。

特別是河北高技術產業投資保持強勁增長勢頭，從高技術行業看，醫藥製造業投資同比增長60.1%。 

資產 北京

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