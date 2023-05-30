城市創業孵化指數 北京排名全球第四
28日發布的「全球城市創業孵化指數」，紐約、倫敦、舊金山、北京、波士頓、深圳、上海、東京、洛杉磯和芝加哥的創業孵化指數綜合得分排名前十。其中，排名前四的紐約、倫敦、舊金山和北京優勢較明顯。
中新社報導，2023中關村論壇平行論壇「全球標桿孵化器論壇—前沿孵化模式探討與實踐」在北京舉辦。二十國集團創業研究中心、北京師範大學經濟與資源管理研究院共同發布「全球城市創業孵化指數」，從孵化潛力、孵化績效、孵化生態等方面對主要創新創業城市進行綜合評價。
「全球城市創業孵化指數」是全球首份專注於評價城市創業孵化能力的指數報告，旨在為主要創新創業城市提供系統客觀、來源權威、前瞻引領的孵化指數評價，形成全球城市創業孵化發展的晴雨表和指南針。
從中國城市創業孵化指數的得分情況來看，北京和長三角城市群、粵港澳大灣區是中國創業孵化的中心區域。其中，北京在半數具體指標中領先大陸全國。
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