投資峰會 北京吸金1434億人民幣

2023中關村論壇期間，由北京市政府主辦的「投資北京全球峰會」，展示出北京新優勢、新機遇。峰會上，北京面向全球發布招商引資項目共152個，總額1434億元（人民幣，下同），涵蓋新一代信息技術、醫藥健康、人工智能等產業。

中新社報導，峰會以「投資北京 贏得未來」為主題，是首次在中關村論壇期間舉辦。北京市副市長司馬紅作推介時表示，北京推進高水平改革開放，發揮國家服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區和中關村先行先試政策優勢，將出台更多貿易投資自由化、便利化政策，深入推進「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化的國際一流營商環境，著力優化外籍人才服務，使他們在京生活更便利。

峰會上，北京面向全球發布招商引資項目共152個，招商總額1434億元，涉及企業融資、園區合作、樓宇合作、土地融資四大類，涵蓋新一代信息技術、醫藥健康、智能製造與裝備、人工智能、軟件和信息服務、綠色能源與節能環保等產業。

北京還啟動「揚帆．助企」計畫。據介紹，北京在市區兩級出入境接待大廳開闢綠色通道，依託12367移民服務平台開闢企業咨詢專線，量身定製出入境便利服務包，為國際商務活動提供口岸出入境便利，為企業中國籍員工商務往來港澳地區簡化辦理流程，為企業外籍員工辦理商務、訪問簽證以及工作類居留許可提供便利，釋放出入境政策紅利。

此外，針對企業反映的海量支持政策「找不到、找不準」，以及外籍高管「讀不了、弄不懂」等痛點問題，北京發布招商引資「政策服務包」，包括「國際科技創新中心建設政策包」、「全球數字經濟標桿城市建設政策包」、「科技服務業政策包」等，為企業掌握和使用政策提供「說明書」。

26日當天，39個重大項目簽約，總金額608億元，涉及生物科技、智能網聯汽車、綠色能源與節能環保等多個「高精尖」產業領域。