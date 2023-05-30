AI大模型熱潮 陸打造開源生態

在全球的大模型競賽中，中國已占有一席之地。刻正舉行的2023中關村論壇上顯示，打造開源生態已經成為中國業界的選擇。包括百度、華為、阿里、科大訊飛等中國科技企業已積極參與人工智能的框架和模型方面工作。

中新社報導，中國科學院院士、中國計算機學會開源發展委員會主任王懷民援引統計稱，過去5年在世界上參數量超過百億的大模型大約有45個，其中有32個出現在美國，9個出現在中國，4個出現在歐洲。

大模型的發展前景被廣泛看好。王懷民表示，人工智能領域大模型發展非常迅速，人們希望大模型能夠成為通用人工智能取得突破的一個重要技術途徑。

科技部高新司副司長、一級巡視員梅建平表示，以預訓練大模型、AI（人工智能）、算力為代表的新興技術正在引發新一輪AI創新熱潮，營造良好的人工智能發展生態，可以為實體經濟、數字經濟的發展注入強勁動力，提供堅實支撐。

科技部啟動實施科技創新2030「新一代人工智能」重大項目，推進國家公共算力平台和中國算力網建設，推動數據、算力、算法等要素共享與流通，打造算力基座。北京市則在5月啟動「北京市通用人工智能產業創新夥伴計劃」，以推進人工智能大模型研發和應用，賦能千行百業數智化轉型。

在各方的共同努力下，中國人工智能已初步形成了應用導向、場景驅動、技術支撐的人工智能發展生態。但在底層算法、關鍵軟硬件和生態體系等方面仍需進一步發展。

王懷民表示，打造人工智能生態，有開源和閉源兩種路線。大模型因其不確定性形成開源模式和預研模式同時推進的基本格局。在美國32個大模型中，有15個開源。中國的9個大模型中有5個開源。

王懷民說，中國發展開源生態要打造ChatGPT這樣的明星項目，就可以吸納更多的開發者和擁有定義用戶的主導權。建立起人工智能開源創新的新平台後，可以有效支撐AI芯片、智算中心、超算中心等發展，體現出在該領域的影響力和競爭力。

新一代人工智能產業技術創新戰略聯盟秘書長黃鐵軍表示，近期大模型熱潮席捲全球之後，開源開放的活力被進一步激發，開源開放正在成為塑造人工智能未來發展的主導力量。中國的開源經過30多年的發展也一定進入了蓄勢發展的新階段。