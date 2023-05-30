「合夥」拚新能源車 安徽向全球找隊友

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「投資安徽與機遇同行」為主題的「投資安徽行」系列活動啟動大會28日在合肥舉行，大會發布了「安徽全球招商合作夥伴」名單。

中新社報導，包括中國銀行、大眾汽車集團（中國）、比亞迪股份有限公司、華潤（集團）有限公司、中國建材集團有限公司、中國國際金融股份有限公司、賽迪顧問股份有限公司、國際半導體產業協會、深圳市創新投資集團有限公司、隆基綠能科技股份有限公司，正式成為安徽「合夥人」，將為安徽全球招商貢獻力量。

大眾汽車（安徽）有限公司（下稱大眾安徽）首席財務官哈約根說，富有活力的營商環境，是大眾安徽取得成功的關鍵因素之一。而安徽和合肥正逐步成為中國全新的電動汽車製造和創新中心。 　

哈約根表示，未來，大眾安徽新能源汽車項目計畫在中國的新能源汽車研發、製造和銷售方面投資231億元（人民幣，下同）。

中國建材集團有限公司董事長周育先說，中國建材集團近年來投資400餘億元，在安徽省16個地市布局了矽基新材料、新能源材料、高端裝備製造等業務，培育了一批高技術企業，攻克了一批關鍵核心技術。

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