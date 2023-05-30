復甦起飛 深圳國際線密集復航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

深圳寶安國際機場國際航線密集復航。今年繼恢復至倫敦、巴黎的客運航線後，深圳至羅馬客運航線於5月28日正式復航，預計到6月底，深圳機場國際及地區客運通航城市將增加至25個，每周客運進出港航班將達450班左右。

新華社報導，深圳至羅馬客運航線由海南航空復航，計畫每周2班，周四、周日各執飛一班。未來一個月，海南航空還將陸續復航深圳至奧克蘭、布魯塞爾等洲際直飛航線，屆時深圳機場國際航線網絡將實現與五大洲復航。

南方航空方面，南航深圳往返雪梨的航班將於6月16日起復航，每周3班，採用空中客車A330寬體機執飛；此外，5月29日起，南航深圳往返越南河內的航班機型由A320系列窄體客機改為A330寬體客機，為旅客提供更加寬敞、舒適的乘機體驗；6月12日起，深圳往返杜拜的航班將增至每周4班。

今年以來，深圳機場客運快速復甦。1至4月，深圳機場旅客吞吐量達1576萬人次，單日旅客量最高達18.25萬人次，創歷史新高。出行市場復甦帶動國際客運航線快速恢復，截至5月底，深圳機場已累計恢復、拓展11條國際及地區客運航線。

深圳 航線 機場

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