看好軌道建設 業者：商機數兆元

全球鐵路發展已有近200年歷史，但業內人士認為，這個看似傳統的行業仍有巨大的增長空間。全球知名工程顧問公司奧雅納全球鐵路業務負責人周大滄表示，鐵路系統在社會商務、社交和旅遊需求方面有著重要的作用。全球範圍內的鐵路擴建需求在持續增長且暫時看不到盡頭。

中新社報導，周大滄指出，各國都在考慮建設鐵路以滿足運輸需求，比如，歐洲、非洲等地區人口數量大的城市，需要更多的快速公交、輕軌、地鐵等公共交通系統。除了新的基礎設施工程之外，還要關注城市老舊基礎設施的更新和升級需求。另外，全球範圍內「雙碳」目標推動了全球能源格局的重構，也打開了軌道交通產業的發展空間。

他說，在需求日益增長的國際鐵路市場，中國企業大有可為。中國是世界上第一個高鐵成網運營的國家，擁有勞動力和市場規模的雙重優勢，積累了很多核心技術和豐富經驗，其交付效率及市場資源具有很高的獨特性和優勢，向世界展示了非凡的高鐵建設能力。

周大滄認為，過去20年，中國建成了龐大的高鐵、城際、地鐵網絡。中國已成為世界上軌道交通建設最快的國家之一，無論是規模還是技術，均已達到國際先進水平。過去，中國軌道交通發展主要考慮滿足快速增長的交通需求以及大型基建項目對經濟的帶動。

未來高質量發展可能會要求軌道交通行業走向更精細的規畫管理、先進的運營方式，提升盈利能力，提高鐵路資產的經濟價值和社會價值。

奧雅納副董事、一帶一路業務發展合作總經理李歆表示，奧雅納正在支持中國鐵路企業進入發達、準發達的國際市場，幫助中企適應港澳、英國、東南亞等市場更為成熟複雜的規則要求，也幫助中企參與到PPP（政府和社會資本合作模式）等更複雜的國際項目模式中。「有數萬億元（人民幣，下同）的投資機會廣泛存在於美洲、歐洲、亞太地區等」。