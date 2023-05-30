裝機9冠全球 陸機器人邁向高端

中國已經連續九年成為全球最大的工業機器人應用國，同時還是全球機器人第一生產大國，2022年機器人全行業營收超過1700億元（人民幣，下同）。隨著「機器人+應用行動實施方案」的落地，機器人應用的深度和廣度加速擴展。

中新社報導，在本周舉行的2023「機器人+」大會上，中國工業和信息化部裝備工業一司副司長汪宏表示，2022年中國機器人全行業營業收入超過1700億元，工業機器人產量達到44.3萬套，服務機器人產量突破645.8萬套，工業機器人裝機量超過了全球總量的50%，連續九年位居世界首位。

中國機械工業聯合會機器人分會副秘書長陳丹表示，全球工業機器人市場現在處於第二輪高速增長期，近十年工業機器人市場銷量年均增速是12%，中國是28%，是全球增速的2倍多。

到2021年，中國製造業機器人密度達到322台／萬人。陳丹說，中國製造業機器密度在全球排名從2015年25位上升到2021年的第5位，超過美國，但距離韓國、新加坡仍有較大差距，未來還有很大提升空間。

中國還是全球機器人第一生產大國。中國電子信息產業發展研究院副總工程師劉權說，中國機器人產業鏈體系基本建立，機器人領域單項冠軍企業、專精特新「小巨人」企業競相出現。

汪宏說，中國機器人創新能力持續提升，高精密減速器、智能控制器等核心部件加持突破，使產值不斷提升，空間機器人、深海機器人、醫療機器人等標誌性產品實現了重要突破。

中國機器人產業正從低端走向中高端。哈爾濱工業大學教授、機器人研究所所長趙傑認為，中國機器人產業高端化和高質量發展道路，需要四項能力為抓手，即創新基礎持續供給能力、核心基礎零部件共性技術自主可控能力、重大技術裝備品質和應用持續提升能力、質量基礎設施服務支撐能力。

陳丹表示，汽車和電子是機器人最重要的應用行業，此外金屬加工、塑料和化學製品、食品製造、採礦、紡織對機器人的需求也快速增長。

目前中國工業機器人已經覆蓋國民經濟60個行業大類，168個行業中類，服務機器人在物流、教育娛樂、醫療健康等領域創新應用，不斷孕育出新產業、新模式、新業態。除工業機器人外，中國服務機器人應用日益廣泛，特種機器人深入拓展，機器人開始走進人類生活社會的方方面面。