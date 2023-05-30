銀聯卡交易市占率 首超Visa

根據尼爾森的最新報告，去年中國大陸銀聯借記卡（台稱簽帳金融卡）的交易份額（交易市占率）為百分之四十點○三，首次超過Visa卡的百分之卅八點七八。分析稱，亞太經濟發展及美ＧＤＰ成長放緩是主因之一。

央視報導，根據美國尼爾森報告最新數據，去年大陸銀聯卡交易的市占率為百分之四十點○三，Visa卡則為百分之卅八點七八。而去年Visa卡交易額為一四一點○九億美元，大陸銀聯卡交易額為一六二點二七億美元。去年銀聯卡的交易額也高於Visa卡。

數據顯示，自二○一一年至二○二一年，Visa卡交易市占率從近百分之八十下降到百分之卅九點五三；大陸銀聯卡交易市占率則從近乎於○，增長到了百分之卅八點六八。

報導引述菲納姆投資集團分析師伊戈爾·多多諾夫說，銀聯系統在中國大陸和亞太地區最為普及，近年這些國家經濟成長，促進銀聯卡交易量上漲，預計未來其全球地位有機會繼續上升。ＢＫＳ投資世界公司分析師葉夫根尼·米羅紐克說，Visa卡的表現受美國經濟成長下降的不利影響，且與銀聯相比，Visa卡面對的競爭也更激烈。

俄「消息報」引述分析人士稱，這主要是亞太經濟的發展及美ＧＤＰ成長放緩。此外，Visa卡和萬事達退出俄羅斯市場，也對中國大陸支付系統在全球市占率的成長起到作用。但也有分析認為，銀聯卡的實際客戶仍局限於中國大陸民眾，除大陸用戶外，銀聯在國際市場的市占率很低。