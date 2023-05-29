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最高獎金44萬元！2023上海海峽兩岸青年創業大賽啟幕

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
2023上海海峽兩岸青年創業大賽將於5月30日正式拉開帷幕，面向大陸海內外發起參賽項目徵集令。圖／主辦單位提供
2023上海海峽兩岸青年創業大賽將於5月30日正式拉開帷幕，面向大陸海內外發起參賽項目徵集令。圖／主辦單位提供

2023上海海峽兩岸青年創業大賽將於5月30日正式拉開帷幕，面向大陸海內外發起參賽項目徵集令。本屆大賽以「攜手奮進 逐夢未來」為主題，總決賽暨頒獎典禮將於8月底在上海舉行。大賽將決出一等獎1名，現金獎勵人民幣10萬元（約新台幣44萬元）。

主辦單位表示，大賽將於7月5日至7日進行初賽，優選80個項目入圍複賽，並於7月底在上海、台北、廣州三地同步路演，通過「8分鐘項目路演+3分鐘現場答辯」的形式，挑選20名個項目進入決賽。最終評選出一等獎1名，現金獎勵人民幣10萬元；二等獎3名，現金獎勵人民幣4萬元；三等獎6名，現金獎勵人民幣2萬元；優勝獎10名，現金獎勵人民幣6,000元。

2023上海海峽兩岸青年創業大賽由兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組指導，上海市台灣同胞投資企業協會、上海市科技創業中心、上海市青年聯合會、上海市就業促進中心、兩岸青年創業孵化器聯盟、兩岸企業家聯合會、滬港青年會聯合主辦。

大賽將邀請兩岸多家創投機構和法律、稅務、創業領域的知名專家導師參與，比如國昊基金、西經資本、競衡集團、盈科律所、亞太新經濟文化總會等。是創業資源對接、投融資及市場拓展的最佳舞台。

值得注意的是，大賽承辦方上海（金山）海峽兩岸青年創業基地表示，優勝項目將可優先入駐基地，入駐初期基地會最大限度降低創新創業成本，更有一站式落地配套政策和全方位代辦服務。青創基地還積極整合行業協會、知名企業、高校院所及媒體資源，為項目提供技術支撐、政策扶持與宣傳熱度，幫助打開市場通路。

上海海峽兩岸青年創業大賽自2016年起，已成功舉辦七屆，歷屆大賽累計吸引超過8000名青年才俊、3403個海內外優質項目參賽。本屆大賽報名截止日為7月2日，活動官網為：http://2023.jskechuang.cn

上海 創業 青年

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