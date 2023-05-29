為iPhone 15做準備？ 富士康鄭州廠加碼招聘獎勵金

鄭州富士康iDPBG事業群日前發布消息稱，5月29日起加碼員工招聘獎金，最高可達每人人民幣3,500元（約合新台幣1萬5,400元）。

綜合中國證券報和證券時報報導，5月以來，鄭州富士康iDPBG事業群已三次加碼招工獎勵措施。業內人士認為，該廠區開啟「火熱招聘」模式，或為即將到來的第3季iPhone 15新品量產做準備。

鄭州富士康iDPBG事業群在一份名為「內部推薦合夥人獎金加碼啦」的推文中說，員工招聘獎勵政策分為兩種，一種是返費模式，以製造部門關鍵工站為例，求職者返費獎金為人民幣2,500元至3,000元，介紹人推薦獎金為500元，合計最高可達3,500元。

5月2日，鄭州富士康iDPBG事業群對製造部門關鍵工站求職者的返費獎金為人民幣1,500元至2,000元；5月9日，該返現獎金上調500元，達到2,000元至2,500元；5月20日，新增小時工（派遣工），且時薪最高可達20元；5月27日，返費獎金上調500元，達到2,500元至3,000元，且上調小時工薪酬每小時2元，達到20.5元至21元。

另一種則是同工同酬+小時差價。同樣以製造部門關鍵工站為例，5至6月薪酬為每小時18.5元至19元，7月則增加2元，每小時達到20.5元至21元，同時介紹人每小時還可增加1元。

除返費工、小時工外，鄭州富士康iDPBG事業群還一直在招聘正式工，入職獎金5,400元，入職每滿一個月發600元，分九個月發放。