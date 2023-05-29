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大陸宣布：2030年前將實現載人登月

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京時間5月22日，神舟十六號載人飛船與長征二號F遙十六運載火箭組合體已轉運至甘肅酒泉的發射區。（中新社）
北京時間5月22日，神舟十六號載人飛船與長征二號F遙十六運載火箭組合體已轉運至甘肅酒泉的發射區。（中新社）

中國大陸載人登月計劃正式「官宣」。中國載人航天工程新聞發言人、工程辦公室副主任林西強29日表示，近期，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，總目標是：2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」等多重任務。

據香港文匯網報導，林西強表示，中國載人登月將形成獨立自主的載人月球探測能力，將推動載人航天技術由近地走向深空的跨越式發展，深化人類對月球和太陽系起源與演化的認識，為月球科學的發展貢獻中國智慧。

林西強表示，目前，中國大陸已經全面建成並開始運營空間站，但中國人探索太空的腳步還將邁得更遠。值得一提的是，這是大陸官方首次宣布在2030年前實現載人登月，並明確這一計劃是將完成的任務。

林西強還透露，中國載人航天工程辦公室在前期關鍵技術攻關及方案論證的基礎上，已全面啟動部署研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面着陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。

後續，中國載人航天將強化科學管理，強化競爭擇優，強化開放合作，扎實推進各項研製建設工作，確保如期實現中國人登陸月球的目標。此外，還將針對載人登月任務中科學載荷、載人月球車方案徵集，新一代載人飛船、月面着陸器名稱徵集等陸續發布公告。

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