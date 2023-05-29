陸商務部長就日方半導體出口管制措施提出嚴正交涉

據大陸商務部網站消息，大陸商務部部長王文濤26日在美國底特律參加APEC貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談，就日方執意推出半導體出口管制措施、G7廣島峰會抹黑攻擊中國等提出嚴正交涉。

王文濤指出，日方罔顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意推出半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。

他表示，七國集團在聯合聲明中操弄涉華議題，推出影射中國的所謂經濟安全文件，干涉中國內政，中方堅決反對，希望日方端正對華認知，真正以建設性姿態推動兩國經貿關係穩定發展。

但王文濤同時強調，中方願與日方一道，推動經貿重點領域務實合作，提供公平、透明、可預期的營商環境，為構建契合新時代要求的中日關係作出積極貢獻。雙方同意就各自關注的經貿問題加強對話與交流。

另，據日本共同社報導，日本經濟產業部長西村康稔上周五在記者會上透露，他與同在APEC貿易部長會議的王文濤舉行了約1小時的會談。西村康稔稱，他在會談中提出要求盡快釋放今年3月因涉嫌違反大陸《反間諜法》，在北京被拘留的日籍員工。

他呼籲早日釋放被迫害的日本國民出境和改正日本國貨優惠待遇，並呼籲大陸儘早取消對日本食品的進口限制。