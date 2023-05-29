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不敵租金上漲 H&M北京三里屯旗艦店將關門

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
瑞典快時尚品牌H&M將在下個月關閉位於北京三里屯太古里的旗艦店。（取自環球網）
瑞典快時尚品牌H&M將在下個月關閉位於北京三里屯太古里的旗艦店。（取自環球網）

受租金上漲等因素影響，瑞典快時尚品牌H&M傳出將在下個月關閉位於北京三里屯太古里的旗艦店，這是該品牌在中國大陸開設規模最大的門店之一。

據界面新聞和新京報報導，H&M已開始通知消費者有關消息，並稱三里屯太古里旗艦店將在6月11日停止運營。作為H&M進入中國市場後開設的第200家店，三里屯太古里旗艦店對其有著重要意義。

H&M中國公關團隊說，三里屯太古里旗艦店關閉後，將會繼續在北京和中國其它城市尋找合適的門店位置，開設品牌全新旗艦店。

這也是繼2022年關閉上海淮海中路旗艦店後，H&M在中國的又一重大布局調整。淮海中路旗艦店是H&M於2007年進入中國市場開設的第一家門店，同時也是之前品牌在中國市場開設面積最大的門店。

界面新聞指出，許多快時尚品牌近期在中國大陸頻繁關店，或許也與其租金策略相關。

除了H&M，Zara過去一年裡已經在大陸多個城市關閉門店，包括北京、上海、廣州、煙台等。

H&M2021年曾捲入新疆棉風波，一度遭到大陸消費者抵制。

GAP在多個城市關停門店後，於2022年11月宣布將中國市場業務出售給中國寶尊電商，而其子品牌Old Navy已在2020年正式退出中國市場。

一位不願具名的零售行業從業者透露，過去快時尚品牌強勢，能夠以較低租金簽下極長租約。但按照當下市場表現，再續約必然要支付更高租金，租約也更短。為避免租金優勢被打破，和開發商協商期間擁有更多談判籌碼，部分快時尚品牌傾向關閉原店後再另找新址開店。

H&M

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