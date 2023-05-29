聽新聞
test
0:00 / 0:00
不敵租金上漲 H&M北京三里屯旗艦店將關門
受租金上漲等因素影響，瑞典快時尚品牌H&M傳出將在下個月關閉位於北京三里屯太古里的旗艦店，這是該品牌在中國大陸開設規模最大的門店之一。
據界面新聞和新京報報導，H&M已開始通知消費者有關消息，並稱三里屯太古里旗艦店將在6月11日停止運營。作為H&M進入中國市場後開設的第200家店，三里屯太古里旗艦店對其有著重要意義。
H&M中國公關團隊說，三里屯太古里旗艦店關閉後，將會繼續在北京和中國其它城市尋找合適的門店位置，開設品牌全新旗艦店。
這也是繼2022年關閉上海淮海中路旗艦店後，H&M在中國的又一重大布局調整。淮海中路旗艦店是H&M於2007年進入中國市場開設的第一家門店，同時也是之前品牌在中國市場開設面積最大的門店。
界面新聞指出，許多快時尚品牌近期在中國大陸頻繁關店，或許也與其租金策略相關。
除了H&M，Zara過去一年裡已經在大陸多個城市關閉門店，包括北京、上海、廣州、煙台等。
H&M2021年曾捲入新疆棉風波，一度遭到大陸消費者抵制。
GAP在多個城市關停門店後，於2022年11月宣布將中國市場業務出售給中國寶尊電商，而其子品牌Old Navy已在2020年正式退出中國市場。
一位不願具名的零售行業從業者透露，過去快時尚品牌強勢，能夠以較低租金簽下極長租約。但按照當下市場表現，再續約必然要支付更高租金，租約也更短。為避免租金優勢被打破，和開發商協商期間擁有更多談判籌碼，部分快時尚品牌傾向關閉原店後再另找新址開店。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言