準備就緒！大陸載人太空船神舟十六號30日上午發射
神舟十六號載人飛船與長征二號F遙十六運載火箭組合體日前已運至發射區，等待出發執行任務。經中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十六號定於30日早上9時31分發射。相比以往的飛行乘組，本次神舟十六號乘組為首次包含「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三個不同類型的太空人，這也是大陸首次有航天飛行工程師和載荷專家執行飛行任務。
大陸酒泉衛星發射中心29日召開神舟十六號載人飛行任務記者會，報告此次任務相關訊息。中國載人航天工程辦公室副主任、工程新聞發言人林西強解釋，大陸太空站已完成建造，進入應用與發展階段。目前，太空站組合體狀態和各項設備運作正常，神舟十六號載人飛船和長征二號F遙十六運載火箭產品質量受控。而神舟十六號航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已就緒。
林西強介紹，神舟十六號飛行乘組由太空人景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成。其中，景海鵬擔任指令長，他也是中國大陸迄今以來，首位第四次參與太空任務的太空人。
林西強補充，相比以往乘組，神舟十六號乘組的特點可三個字來形容。一是「全」，首次包含了「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三個類型的航天員。其次是「新」，第三批太空人首次執行飛行任務，同時，也是航天飛行工程師和載荷專家首次執行飛行任務。最後則是「多」，太空人景海鵬是第四次執行飛行任務，將是大陸目前「飛天次數最多」的太空人。
此外，神舟十五號航天員乘組在與神舟十六號航天員乘組完成在軌輪換任務後，返回東風著陸場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言