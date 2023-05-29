準備就緒！大陸載人太空船神舟十六號30日上午發射

神舟十六號載人飛船與長征二號F遙十六運載火箭組合體日前已運至發射區，等待出發執行任務。經中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十六號定於30日早上9時31分發射。相比以往的飛行乘組，本次神舟十六號乘組為首次包含「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三個不同類型的太空人，這也是大陸首次有航天飛行工程師和載荷專家執行飛行任務。

大陸酒泉衛星發射中心29日召開神舟十六號載人飛行任務記者會，報告此次任務相關訊息。中國載人航天工程辦公室副主任、工程新聞發言人林西強解釋，大陸太空站已完成建造，進入應用與發展階段。目前，太空站組合體狀態和各項設備運作正常，神舟十六號載人飛船和長征二號F遙十六運載火箭產品質量受控。而神舟十六號航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已就緒。

林西強介紹，神舟十六號飛行乘組由太空人景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成。其中，景海鵬擔任指令長，他也是中國大陸迄今以來，首位第四次參與太空任務的太空人。

林西強補充，相比以往乘組，神舟十六號乘組的特點可三個字來形容。一是「全」，首次包含了「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三個類型的航天員。其次是「新」，第三批太空人首次執行飛行任務，同時，也是航天飛行工程師和載荷專家首次執行飛行任務。最後則是「多」，太空人景海鵬是第四次執行飛行任務，將是大陸目前「飛天次數最多」的太空人。