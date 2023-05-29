亞運經濟帶動 浙江義烏體育用品熱銷

「我在這家店舖訂了15000枚獎牌，都是自己設計的。」近日，在浙江義烏國際商貿城，尼泊爾採購商Sijan Baniya說，最近各類體育賽事熱度很高，獎牌的需求量比過去增加了不少。

中新社報導，杭州2022年第19屆亞運會將於9月23日舉行。在亞運經濟帶動下，義烏體育用品市場回暖明顯，籃球、足球、羽毛球等體育用品及周邊產品登上商舖C位（中心位置）。

Sijan Baniya說，自己已經和這家主營獎杯產品的老闆陳顯春合作十餘年了。

「最近各種體育賽事特別火爆，訂單已經排到6月了。現在，有一些海外採購商找我們拿貨都要排隊，大概三個月才能交付訂單。」陳顯春說，世界杯、杭州亞運會、CBA等賽事熱對多地民間賽事、活動的帶動效應明顯，體育用品消費熱度也持續攀升。今年前四個月，店舖商品銷量同比增長10%以上。

同樣為亞運經濟訂單忙碌的還有義烏多家球類生產企業。義烏國際商貿城經營戶陸青介紹，隨著杭州亞運會的臨近，相關訂單開始翻倍增長，以前馬來西亞的客戶差不多每次訂個七十多件，現在一次都會訂200件，創新設計的新樣式足球訂單也有所上漲。對比來看，今年的訂單量比過去增長了起碼20%到30%。

杭州海關所屬義烏海關數據顯示，今年前四個月，該市體育用品出口21.3億元人民幣，同比增長8.4%。

夏日是體育產業的傳統消費旺季，加上線下賽事全面回歸、各地舉辦特色「體育+」賽事、戶外遊露營熱度居高不下，體育產品的吸金能力和消費驅動力正上升。