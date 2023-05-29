全球知名品牌 匯聚北京國際摩托車展

2023北京國際摩托車展，日前在新國展開幕，500多個海內外知名品牌和來自大陸各地、超過8萬名摩托車愛好者共赴盛會。開幕首日，國際知名品牌的經典車型和新車發布頗為吸睛，新能源摩托車也是一大亮點。

近5年來，北京國際摩托車展快速發展成為大陸摩托車行業影響力強勁的品牌展會。本屆展會上，不僅哈雷大衛森、杜卡迪、本田、川崎、雅馬哈等進口摩托車品牌全線出席，大陸國產品牌「聲量」也比往屆更大，宗申、隆鑫、春風、錢江等頭部企業帶來各自的經典車型，格物、凱越、奔達、鑫源等「新勢力」也集體亮相。

始於汽車市場的電動化趨勢延伸到摩托車行業。在來自北京的「新勢力」品牌格物的展台，一款外觀簡潔的全地形新能源摩托車吸引著不少人的目光。現場工作人員介紹，這款新能源摩托車可實現「翹頭」，也可以適應泥地、沙地、陡坡等各種地形，動力性能等各方面幾乎跟油車不相上下。

在寶馬展台，量產純電動摩托車CE04外觀很具「科技範」，也十分吸睛。據介紹，該摩托車都市出行系列將從2030年起，實現全面電動化。

除了熱門車型，本屆摩托車展增設的騎行裝備、改裝部件、周邊文創等展台，也成為摩友們必去的打卡地。從中高端品牌的騎行裝備、定製化改裝服務，到機車文化和生活方式相結合的沉浸式體驗區，再到豐富多彩的摩友互動活動，都給參展觀眾帶來豐富的觀展體驗。

過去幾年，大陸摩托車行業表現出強勁韌性。去年，大陸摩托車產量突破2000萬輛，達到近7年來新高，其中大排量摩托車繼續保持高速增長。專家分析，不久的將來，席捲汽車市場的電動化、智慧化和網聯化，也將成為大陸摩托車產業的發展方向。