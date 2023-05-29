聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球知名品牌 匯聚北京國際摩托車展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2023北京國際摩托車展覽會，吸引眾多摩友共赴行業盛會。圖／本報北京傳真
2023北京國際摩托車展覽會，吸引眾多摩友共赴行業盛會。圖／本報北京傳真

2023北京國際摩托車展，日前在新國展開幕，500多個海內外知名品牌和來自大陸各地、超過8萬名摩托車愛好者共赴盛會。開幕首日，國際知名品牌的經典車型和新車發布頗為吸睛，新能源摩托車也是一大亮點。

近5年來，北京國際摩托車展快速發展成為大陸摩托車行業影響力強勁的品牌展會。本屆展會上，不僅哈雷大衛森、杜卡迪、本田、川崎、雅馬哈等進口摩托車品牌全線出席，大陸國產品牌「聲量」也比往屆更大，宗申、隆鑫、春風、錢江等頭部企業帶來各自的經典車型，格物、凱越、奔達、鑫源等「新勢力」也集體亮相。

始於汽車市場的電動化趨勢延伸到摩托車行業。在來自北京的「新勢力」品牌格物的展台，一款外觀簡潔的全地形新能源摩托車吸引著不少人的目光。現場工作人員介紹，這款新能源摩托車可實現「翹頭」，也可以適應泥地、沙地、陡坡等各種地形，動力性能等各方面幾乎跟油車不相上下。

在寶馬展台，量產純電動摩托車CE04外觀很具「科技範」，也十分吸睛。據介紹，該摩托車都市出行系列將從2030年起，實現全面電動化。

除了熱門車型，本屆摩托車展增設的騎行裝備、改裝部件、周邊文創等展台，也成為摩友們必去的打卡地。從中高端品牌的騎行裝備、定製化改裝服務，到機車文化和生活方式相結合的沉浸式體驗區，再到豐富多彩的摩友互動活動，都給參展觀眾帶來豐富的觀展體驗。

過去幾年，大陸摩托車行業表現出強勁韌性。去年，大陸摩托車產量突破2000萬輛，達到近7年來新高，其中大排量摩托車繼續保持高速增長。專家分析，不久的將來，席捲汽車市場的電動化、智慧化和網聯化，也將成為大陸摩托車產業的發展方向。

品牌 北京 車展

延伸閱讀

美國摩托車聚會驚傳幫派駁火 至少3死5傷

意外踩空受傷嚇壞粉絲！李多慧親自公布傷勢現況

真的要退出？義大利總理：不參與一帶一路 仍可與北京交好

國產大飛機上海起飛 130人搶先體驗 比預定提早到北京

相關新聞

陸地方財政吃緊 武漢「登報」討債

中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向兩百多家單位「公開」討債，大批政府機構...

陸國產大客機C919 首次商飛

大陸國產大型客機C919昨首次商業載客飛行。中國東方航空昨使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛...

AI大模型商機達數十兆美元

在2023中關村論壇「人工智能大模型發展」分論壇上，創新工場董事長、首席執行官李開復表示，要接受現階段的AI大模型是不完...

陸數位經濟 加速製造業綠色轉型

拉絲、絞線等生產設備高速運轉，一卷卷電線電纜不斷產出…貴陽中安科技集團有限公司大數據中心的螢幕上即時顯示線纜廠區資訊，廠...

AI科技創新 中關村論壇吸睛

當前，ChatGPT和大模型技術正引領新一輪人工智能產業發展，一批顛覆性技術加速湧現。在2023中關村論壇上，眾多AI新...

太極之鄉 陳家溝拳師也推廣家鄉味

河南省焦作市溫縣的陳家溝除了有「太極之鄉」稱號，蘊含豐富的太極拳文化外，當地村委會也積極發展農副產品來增加村民收入，比如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦