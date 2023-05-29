AI科技創新 中關村論壇吸睛

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
眾多黑科技亮相中關村論壇。圖為參觀者在中關村自主創新示範區展示中心內體驗VR設備。（新華社）
眾多黑科技亮相中關村論壇。圖為參觀者在中關村自主創新示範區展示中心內體驗VR設備。（新華社）

當前，ChatGPT和大模型技術正引領新一輪人工智能產業發展，一批顛覆性技術加速湧現。在2023中關村論壇上，眾多AI新技術新產品紛紛亮相。

中新社報導，簽合約有多複雜？需要反覆校對、審核各種潛在風險點，有時候還要從一個城市飛到另一個城市……，是時候讓AI幫忙簽合約了。 　　

一款智能簽約產品——Hubble（哈勃）亮相中關村論壇會場。據悉，該產品是電子簽約SaaS提供商上上籤發布的應用大模型技術的生成式AI產品。從現場演示來看，Hubble（哈勃）可以對電子簽約合約進行高速檢索、概況解讀、關鍵點識別、篩選標識及分類歸納等多項操作。 　　

Hubble（哈勃）能夠極大推動企業提質增效。據介紹，企業一旦註冊加入相對應的產業協同互信簽約網路，便可與所有在網企業無障礙互發互簽，互信互連。以食品行業為例，接入簽約網路後，食品企業如有訂單需求，能夠即時連接眾多上游供應商下單，簽約零滯後，極大縮短了供應鏈資源的流轉調配周期。 　　

上上籤電子簽約CEO萬敏表示，Hubble（哈勃）的發布，表明行業將進入電子簽約SaaS網路+AI智能化階段。這意味著，互連互信簽約網路插上了人工智能的雙翼，產業協同效率將進一步提速。

聽力受損人群常常在工作、社交、學習過程中遇到困難。如今，一款眼鏡就能夠解決很大問題。 　　

展區中，一款名為聽語者Leion Hey的同聲字幕眼鏡吸引了不少人圍觀。據介紹，這款同聲字幕眼鏡能够幫助聽力受損人群通過觀看眼前文字的方式，理解別人在說什麼；還能夠識別不同國家的語言，轉換成其他語種文字呈現在用戶眼前，在國際商務會議、出國旅遊、跨境貿易工作等溝通場景都可以發揮重要作用。 　　

北京亮亮視野科技有限公司聯合創始人梁祥龍表示，聽語者輕薄好看、清晰透明、聽音準確，填補了行業中聽障人士輔助工具的空白，有望成為新一代顛覆性溝通工具。

全球每年消費大量飲料瓶，塑膠汙染相當嚴重，如何降低塑膠垃圾對環境的危害？一款AI飲料瓶回收機就能派上大用場。

由盈創陶朗環保技術（北京）有限公司研發的飲料瓶回收機是基於人工智能技術識別、分選並回收空飲料瓶的自動化設備，用戶通過回收機退還用過的飲料瓶可立即獲得獎勵，從而激勵重複使用，進一步提高回收率。

據瞭解，這款飲料瓶回收機堪稱環保達人，具有外觀識別、條碼讀取、壓縮、材質檢測、分選、稱重、返現、用戶交互等功能，不僅可以簡化空飲料瓶的回收過程，還能保證回收空瓶的質量，將在環保領域大有可為。

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