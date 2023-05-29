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陸國產大客機C919 首次商飛

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中國東方航空昨使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，從上海飛往北京，開啟首次商業載客飛行。 （中新社）
中國東方航空昨使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，從上海飛往北京，開啟首次商業載客飛行。 （中新社）

大陸國產大型客機C919昨首次商業載客飛行。中國東方航空昨使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛往北京。中國東航表示，今起C919飛機將投入上海到成都航線上，實施常態化商業運行。不過，C919雖號稱大陸國產，但包括航電、動力和安全系統等核心技術仍依賴西方，其國產率約僅有六成。

綜合陸媒報導，昨上午十時卅二分，中國東方航空使用「中國商飛」首架交付的C919大型客機，執行MU9191航班，從上海虹橋機場起飛，中午十二時卅一分，航班順利降落在北京首都國際機場。報導形容「中國人終於坐上國產大飛機」，稱大陸民航商業運營國產大飛機正式起步。

中國民航高質量發展研究中心專家綦琦指稱，C919的商業首飛，標誌大陸航空工業開始接受市場檢驗，從經濟效益角度被國內外航空公司所接受的歷程拉開序幕。

雖然C919被稱為「大陸國產大飛機」，但許多零組件和核心技術仍仰賴西方企業，包含奇異、賽峰集團、漢威聯合公司等。據指C919的國產化率約六成。

上海第一財經曾引述天風證券分析，C919在核心系統、零組件對國外的依賴程度較高，例如飛機的動力系統、航電飛控系統、燃油系統、電源系統、起落架等關鍵領域；有些是由中外合資企業製造，有的直接採用國外成熟的產品和技術，「產業鏈國產化率仍有明顯提升空間」。

華爾街日報評論，C919商飛，代表波音和空巴幾十年來的「雙頭壟斷地位」受到挑戰。CNN報導，C919將成為空巴A320和波音B737窄體客機的直接競爭對手。路透、英國廣播公司（BBC）則指，C919要對B737和A320等機型構成實際威脅，至少還需要十年。

上海 航班 北京

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