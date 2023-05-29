大陸-東協經研會 在穗舉行

中國—東盟（東協）經濟關係研討會27日在廣州舉行。該研討會旨在探討在2023年博鰲亞洲論壇年會上提出的建立中國—東協共同市場的戰略設想，進一步推動中國大陸與東協之間的經濟合作與交流。此外，該研討會還舉行了圓桌討論環節。

中新社報導，活動現場，來自大陸與東協的二十位專家學者齊聚一堂，分享關於大陸—東協經濟發展的見解與期待。廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年表示，亞洲地區在過去40年中經濟發展最為活躍，東協地區經濟增長迅速，需加強國際合作和發展，共同應對全球經濟和政治挑戰。

中國國際經濟交流中心資深專家諮詢委員會委員魏建國認為，當今世界需要建立大陸—東協共同市場，打造世界最大的經濟增長極，大陸—東協共同市場擁有體制優勢、數位創新和金融創新的三大優勢。

泰國與會專家認為，大陸—東協共同市場具有巨大發展潛力，大陸和東協協調統一經濟政策有利於打破全球貿易壁壘、促進科技創新、優化產業結構、增強交流合作。