廉江荔枝 境內外訂單2.3萬噸

廣東湛江廉江市2023荔枝全球推介大會27日舉行，來自全球各地的客商與當地企業、合作社簽訂了荔枝內銷、出口經貿訂單2.3萬噸。

中新社報導，廉江是中國大陸荔枝發源地之一，孕育了白糖罌、妃子笑、桂味等優良品種，是廣東荔枝的天然優良產區。位於廉江市謝鞋山上的500畝野生荔枝林，是大陸內陸現存唯一的百畝連片野生荔枝林，大陸荔枝考古的瑰寶。目前，廉江荔枝種植面積約30萬畝，產量位列廣東省前三，占大陸荔枝出口量六成左右。

今年的廉江荔枝全球推介大會舉辦地設在謝鞋山，旨在深入挖掘荔枝的歷史文化和人文價值。

荷蘭SP Starmate公司是廉江良垌日升荔枝合作社的長期合作夥伴。在推介會上，該公司簽下了1500噸的荔枝訂單。該公司中國大陸代表處代表林鈺洋介紹，他們每年都會在大陸選購「妃子笑」荔枝，長期選擇廉江是因為當地負責人掌握豐富的荔枝知識和保鮮技術，還有可靠供應鏈。如今他們採購的荔枝通過海運整箱裝載，以最實惠的價格到達歐洲國家的消費者手上。

中國國家荔枝龍眼產業技術體系首席科學家陳厚彬表示，廉江是大陸荔枝特色產地，「特」在於廉江妃子笑屬於早熟品種，出口規模大，產期前接海南、後續粵西其他早中熟產區，並擁有一批技術精湛的種植能手。