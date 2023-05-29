AI大模型商機達數十兆美元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
創新工場董事長李開復（美聯社）
創新工場董事長李開復（美聯社）

在2023中關村論壇「人工智能大模型發展」分論壇上，創新工場董事長、首席執行官李開復表示，要接受現階段的AI大模型是不完美的事實，但它仍然蘊藏著商業價值，即便一個非完美的AI大模型，也具有幾十兆美元規模的商業價值。

中新社報導，李開復說，然而AI大模型還存在「一本正經地胡說八道」的問題，如果其胡說八道的內容變為零，AI也喪失了它的推理能力。

李開復還對AI 2.0中短期做了預測，威力強大的大模型將徹底變革人工智慧。大模型的威力尚未見頂，更多訓練數據會帶來更高的效力，但同時，高質量數據非常重要。

未來的大模型將擁有多模態的功能，和執行任務的功能；AI 2.0將成為許多人工智慧大型挑戰的第一推手，從對話助手和人工智慧伴侶（一年內）到元宇宙（五年以上）。

李開復表示，在平面設計、娛樂等領域的應用中，AI犯一些小錯誤是可以被接受的。

他舉例稱，在玩AI做的遊戲時，主人翁的頭髮長短、主人翁說錯一句話等小錯誤都可以被容忍。此外，AI大模型在一些領域犯錯的代價不大，而且可以對其進行人為干預。比如：廣告推送時，推送錯對象也無傷大雅。李開復表示，僅是上述幾個領域，就蘊藏著幾十兆美元的機會。

不過，他認為，在醫療、教育、政府網站、新聞搜尋等領域的應用，AI大模型還需要經過更長時間的發展才能勝任。李開復指出，當前AI大模型的發展還面臨很多挑戰，包括需要質量更高的數據、需要更多的AI工程師與AI科學家等。

李開復認為，AI大模型是一個絕對不能錯過的歷史機遇，這是有史以來最大的一個平台，AI大模型已經慢慢走向實體經濟，它會改寫每一個應用，重構人類的工作，很多重複性的勞動會被取代。儘管中國大陸AI大模型起步較晚，李開復說，但大陸市場大、經濟強，具有諸多發展優勢。

AI 實體經濟

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