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準備量產iPhone15！鄭州富士康招工獎金增至1萬5千元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
業內人士表示，富士康鄭州廠區現在開啓火熱招聘儲備人力，或是為第3季iPhone 15新品量產做準備。路透
業內人士表示，富士康鄭州廠區現在開啓火熱招聘儲備人力，或是為第3季iPhone 15新品量產做準備。路透

中國證券報報導，全球最大蘋果iPhone組裝廠鄭州富士康iDPBG事業群稱，29日起員工招聘獎金加碼，獎金最高為每人人民幣3,500元（約新台幣15,335元）。業內人士表示，富士康鄭州廠區現在開啓火熱招聘儲備人力，或是為第3季iPhone 15新品量產做準備。

據了解，富士康iDPBG事業群數位產品事業群主要從事時尚行動通訊設備、影音數位產品、計算機等產品的研發與生產。主要負責蘋果手機組裝業務。

事實上，鄭州富士康自第2季以來開啟招聘。其中，製造部門關鍵職務求職者返費獎金為人民幣2,500元至3,000元，介紹人獎金為人民幣500元。

報導指出，自22日至28日的招聘獎金最高為每人人民幣3,000元。在計時勞動力方面，自29日起，計時工每小時工費增加人民幣2元，最高為每小時人民幣22元。值得注意的是，本次招聘要求求職者在職天數不少於90天。

此前，第一財經報導，鄭州富士康園區員工人數縮減，從原有的30萬掉到剩6至7萬人。而3、4月正逢淡季，相關報導指出，園區員工人數比以往淡季來得少。綜合陸媒報導與各界分析，員工人數減少原因不脫幾個原因：員工離職後沒有返回、薪資低對年輕人吸引力降低、訂單減少導致工作量減少、富士康將部分產能轉移印度後導致用功需求減少等。

鄭州富士康近期召開火熱招聘，並加碼招聘獎金。業界人士稱或為量產iPhone15作準備。圖取自IT之家
鄭州富士康近期召開火熱招聘，並加碼招聘獎金。業界人士稱或為量產iPhone15作準備。圖取自IT之家

鄭州 富士康 求職 薪資

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